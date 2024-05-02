Що робити, якщо затоплюють сусіди: алгоритм дій і поради юриста

Ситуація, коли заливають сусіди, або комунікації будинку вийшли з ладу, може статися з кожним. Як не розгубитися і діяти правильно, потрапивши у непередбачувані обставини?

Що робити в таких ситуаціях і як добитися відшкодування грошей за збитки, РБК-Україна розповідає керівниця адвокатського бюро Тетяна Даниленко.

Зміст:

Затоплюють сусіди: що зробити найперше

Для початку варто з’ясувати, хто конкретно вас топить: сусіди згори чи сусіди кількома поверхами вище. А можливо, взагалі тече з даху будинку. Якщо вдається виявити винуватця залиття, то подальші дії будуть стосуватися вас і цієї особи або осіб.

Якщо з різних причин сусіди не відчиняють двері, не йдуть на контакт або їх взагалі немає в помешканні, або достеменно не можете встановити, звідки саме заливають ваше житло, варто не зволікаючи звернутися до балансоутримувача вашого будинку (ОСББ, приватної чи муніципальної управляючої компанії).

Представник однієї з цих організацій як мінімум має зафіксувати звернення та якнайшвидше перекрити воду в будинку (або на конкретно взятому стояку), після цього знайти власника чи власників житла, який має вирішувати питання усунення проблеми та відшкодування збитків.

Зверніть увагу. Відшкодування збитків – це відносини між вами та винуватцем затоплення. Якщо вас затопили сусіди, то жоден голова ОСББ чи начальник ЖЕДу цим не займатиметься. Вони мають лише скласти відповідний акт про збитки та втановити в ньому причину та джерело залиття. Представники обслуговуючої організації за потреби можуть бути посередниками у вирішенні конфлікту, але робити все за вас не зобов’язані.

Із сусідами зрозуміло. А що робити, коли тече з даху будинку?

Нерідко у багатоквартирних будинках причиною залиття може бути і підтоплення з місць загального користування, такі як дах будинку, комунікації, розміщені у загальних коридорах під’їзду, за які відповідає саме обслуговуюча організація.

Фото: Для початку треба з’ясувати, хто конкретно вас топить. І спілкуватися далі з цією людиною (Getty Images)

Тоді треба контролювати питання складання достовірного акту залиття із зазначенням причини ретельніше. Бо бувають випадки, коли обслуговуючі організації, розуміючи свою відповідальність, намагаються уникнути складання акту або не зазначають чітко причину залиття та звідки саме воно сталось.

Тут вже не йдеться про халатність сусідів чи про поганий стан їхньої сантехніки. В цьому випадку за підтоплення з місць загального користування відповідає саме обслуговуюча організація, яка має відшкодувати власнику залитої квартири збитки.

Тому якщо відмовляються складати акт або затягують процедуру, раджу звернутись на спеціальні гарячі лінії вашої місцевості і розповісти про проблему: 1551, якщо це Київ (у кожному місті вона своя), водоканалу та до організації, якій підпорядковується обслуговуюча організація будинку, до прикладу, якщо це ЖЕД, то слід звернусь до КП УЖГ району, в якому вона розташована. Це юридична особа, якій підпорядкована ЖЕД.

Не зволікаючи, можна скласти акт із сусідами по будинку самотужки, зафіксувати пошкодження на фото та відео, запросити незалежного експерта, який встановить причину залиття. Все це, в подальшому стане у нагоді, якщо справа не знайде свого вирішення у добровільному порядку та дійде до суду.

Як відшкодувати гроші без суду

Якщо протікання води,відбулося не з вини сусідів, а, наприклад, через застарілі внутрішньобудинкові комунікації, то ваші претензії (як і претензії інших постраждалих сусідів) треба адресувати балансоутримувачу, який відповідальний за обслуговування цих мереж.

Простіше кажучи, всі проблеми, які відбулися до місця кріплення лічильника на воду, вирішує балансоутримувач, а інші проблеми – власник жилого приміщення. Якщо виникає спірне питання щодо джерела підтікання води, власнику квартири, яку затопили, слід звернутись до експерта, який має спеціальні знання у цій галузі та зможе встановити дійсну причину залиття.

Як відшкодувати збитки в суді

Ситуації із затопленням регулюють Цивільний кодекс України (ЦКУ), Цивільно-процесуальний кодекс України, Житловий кодекс і закон України "Про житлово-комунальні послуги".

Якщо винуватець залиття, не бажає добровільно відшкодувати матеріальну шкоду у зв’язку із затопленням квартири, то спір доведеться вирішувати у судовому порядку.

Фото: Врегулювати питання компенсації коштів за затоплення можна без суду (колаж РБК-Україна)

Щоб стало можливим відшкодувати в судовому порядку матеріальну шкоду, завдану внаслідок затоплення помешкання, необхідно зафіксувати цей факт.

Для цього треба:

зафіксувати пошкодження на фото чи відео;

звернутися до балансоутримувача (ЖЕД,ОСББ або ЖБК), який обслуговує ваш будинок. Як правило, вони зазначені у квитанціях на сплату комунальних послуг;

звернення-заявку до обслуговуючої організації, варто подати не лише усно, а і письмово, та зберігати другий примірник у себе;

комісія складе акт про залиття квартири, в якому має бути зазначено характер затоплення, його причини, завдана шкода, перелік пошкоджених речей, обсяги необхідного ремонту. Для цього оглядається приміщення, яке є "епіцентром" залиття та квартира(ри), яку залили. Акт має бути підписаний потерпілою стороною та стороною винуватця залиття. У разі відмови поставити підпис, акт оголошується власнику квартири, з якої сталось залиття, та всі члени комісії мають письмово зафіксувати відмову у підписанні акту. Краще зафіксувати дану подію на відео, щоб у суді не виникло питання, що власник, який має відшкодувати шкоду, не обізнаний про факт залиття та його причини.

Також у суді потрібно підтвердити фактичний розмір понесених збитків. Для цього слід звернутися до відповідної експертної установи або експерта з проханням провести будівельно-технічне експертне дослідження, за результатами якого можна визначити причини та розмір шкоди, котра завдана залиттям квартири.

Експерт надасть кошторисний розрахунок вартості робіт або звіт про визначення вартості відновлювальних ремонтно-будівельних робіт, які необхідно проводити, а також загальний висновок про розмір завданої шкоди, внаслідок залиття об’єкта нерухомості. Цей документ додають до позовної заяви та подають до суду.

Відповідно до ст. 23 ЦКУ, ви маєте право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення ваших прав. Моральна шкода полягає у душевних, а також фізичних стражданнях у зв’язку зі знищенням чи пошкодженням свого майна. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.

Фото: Для звернення до суду треба зібрати всі докази завдання збитків (Getty Images)

Скільки грошей можна відсудити

Розмір грошового відшкодування визначається залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення стану здоров’я потерпілого, до прикладу, внаслідок тривалого перебування у сирому приміщенні, впливу плісняви тощо, певних незручностей у користуванні житлом.

Якщо це обґрунтування моральної шкоди, пов’язане з погіршенням стану здоров’я, то воно має бути підтверджене документально та бути у причинно-наслідковому зв’язку із заданою подією. Тобто хронічна хвороба (наприклад, цукровий діабет або гіпертонія) в цьому питанні значення не матиме.

Вагомим доказом має бути медичний документ, який чітко вказує, що причина виникнення хвороби, негативних факторів, що впливають на здоров’я є саме тривале перебування пацієнта у несприятливих умовах проживання (підвищена вологість повітря в квартирі, наявність плісняви, внаслідок залиття, тощо).

Суд також враховує ступінь вини особи, яка завдала моральної шкоди і визначає її розмір. Для ефективного захисту своїх інтересів в суді краще звернутись до адвоката, який кваліфіковано допоможе вирішити питання відшкодування, завданої шкоди, з процедурними питаннями виконання рішення суду і його виконання.

Але щоб не втратити час та мати на руках необхідні для подачі позову до суду докази, слід належно зафіксувати факт залиття. При цьому на такі правовідносини розповсюджується загальна позовна давність, встановлена законодавцем для вирішення спірних питань – 3 роки з моменту події. Тому якщо не вдалося вирішити питання відшкодування збитків у добровільному порядку, можна звернутись до суду для вирішення спору до спливу строку позовної давності.