Чи страхують квартири від "прильотів" і як убезпечити житло під час війни

Через російська агресію зруйнувано тисячі об’єктів нерухомості по всій Україні, часто без житла залишилися цілі родини. Зазвичай війна для страхових компаній – це форс-мажор, і в договорах страхування це виняток. Але отримати компенсацію за зруйноване житло все ж можливо.

Навіщо страхувати житло, хто може отримати компенсацію і які "підводні камені" враховувати – в інтерв'ю РБК-Україна розповіла адвокат і керуюча адвокатського бюро Тетяна Даниленко.

Що треба знати про страхування під час війни

Як убезпечити себе від "прильотів" під час війни та не залишитись без компенсації, у разі знищення або пошкодження майна, що пропонує ринок страхування українцям?

Перше і основне, на що треба звернути увагу при зверненні до страхової компанії – це ретельно ознайомитись з умовами договору та перевірити, чи вказано у ньому, що воєнні дії, які спричинили пошкодження, є страховим випадком. Якщо такого застереження у договорі немає, то страхова компанія не зобов’язана здійснювати виплати у разі пошкодження житла, що спричинені війною та може посилатись на форс-мажорні обставини як на підставу відмови.

Війна – типовий виняток з договорів страхування у всьому світі. Від воєнних ризиків страхують за окремими програмами. І, очевидно, до початку бойових дій.

Навіщо страхувати житло

Отримана страхова виплата допоможе відновити ремонт, усунути пошкодження, а також покрити вартість пошкоджених меблів і побутової техніки у разі настання страхового випадку. Адже коли будуть відшкодовані збитки державою-агресором приватним особам, наразі невідомо.

Фото: Треба перевірити, чи вказана у договорі війна як страховий випадок (Getty Imfges)

Що включають програми страхування житла під час війни

збитки внаслідок війни;

пожежа та вибухи, удари блискавки;

стихійні лиха;

вплив води (аварії систем);

шкода завдана житлу при ДТП;

втрати через будівництво у сусідніх будинках;

збитки внаслідок хуліганства та пограбувань;

відповідальність перед сусідами

Яка сума виплати при пошкодженні житла

Сума страхової виплати залежить від розміру шкоди, заподіяної житлу, але не більше страхової суми, указаної у договорі страхування житла, за вирахуванням франшизи. Страховка квартири/будинку покриває вартість відновлювальних робіт та матеріали на його ремонт, а також внутрішнє оздоблення, побутову техніку, предмети інтер'єру, домашнього вжитку.

Наразі страхові компанії не можуть перестраховувати свої ризики за кордоном, адже ніхто з іноземних компаній не хоче братися за нетипову ситуацію. Тому українські компанії страхують воєнні ризики, як правило, під власні кошти, через що суми виплат мають обмеження.

Полісом може бути передбачено виплату у процентному співвідношенні до вартості об’єкта нерухомості. Багато залежить від географії: включити воєнні ризики до договору страхування можуть тільки в тилу, бо прорахувати можливість страхових виплат по житлу занадто близько до лінії фронту, де щодня працює ворожа артилерія, надзвичайно складно. Страховики можуть аналізувати тільки ту статистику, що стосується обстрілів, зокрема ракетами та БПЛА, тилових регіонів.

Фото: Включити воєнні ризики до договору страхування можуть тільки в тилу (Віталій Носач/РБК-Україна)

Чи є "підводні камені" і на що ще звернути увагу

Компенсація за знищене або пошкоджене майно виплачується не повністю. Виплачується тільки певний відсоток, який визначає страховик в умовах договору.

Можна пропустити термін звернення до страхової, внаслідок настання страхового випадку та відповідно залишитись без відшкодування. Тому власнику застрахованого майна після того як пролунав відбій повітряної тривоги і припинився обстріл, треба негайно повідомити страхову компанію про страховий випадок. Зазвичай, у договорах вказується такий термін: протягом декількох годин, або декількох днів.

Обов'язково треба звернути увагу на розмір франшизи та список виключень з поліса. Розмір франшизи визначає вашу частку у витратах на відновлення пошкодженого житла, яку доведеться оплатити самостійно.

Зверніть увагу. Для фактичного отримання страхової виплати необхідно зафіксувати пошкодження майна. Треба обов'язково викликати поліцію, рятувальників, якщо майно зайнялося. Ці служби складають протоколи огляду місця події. Бажано здійснити фото- і відеофіксацію. Чим більше буде фото та відео, тим краще, якщо в майбутньому виникне якийсь спір. Можна звернутись до сусідів та скласти акт огляду пошкодженого житла, який вони підпишуть.

В умовах війни важливо розуміти, що до укладання договору варто дізнатись у консультанта страхової особливості врегулювання страхових випадків під час воєнного стану.

Фото: Про настання страхового випадку повідомляють негайно, як тільки він стався (Getty Images)

Якщо відмовили у страховій виплаті: як діяти

У випадку недобросовісності страхової компанії, необхідно буде у судовому порядку доводити факт того, що майно пошкоджене внаслідок воєнних дій та клієнт страхової компанії має право на страхове відшкодування. Тому треба зберігати докази настання страхового випадку та докази вчасного звернення до страхової компанії з належними для виплати документами (вхідний реєстраційний номер заяви, поштове повідомлення про вручення, тощо) до отримання страхової виплати.

У разі якщо права власника безпідставно порушені, їх можна буде поновити у судовому порядку.

Загалом якщо до загального стресу від воєнних дій ще додається проблема з житлом, яка передбачає великі фінансові витрати, це може стати великою неприємністю для всієї родини. Тому страхування житла – непоганий спосіб захистити себе або своїх близьких від фінансових труднощів, і воно все більш популярне серед українців. В основному через складну ситуацію і через постійні обстріли.

Тому якщо ви вирішили застрахувати житло від воєнних ризиків, зверніть увагу не лише на умови договору: репутація страхової компанії теж має значення. Перед укладенням угоди дослідіть ринок послуг, переконайтесь, що компанія має високий рівень виплат, не зайвим буде попередньо проконсультуватись з адвокатом на предмет умов договору, якщо не впевнені в розумінні його змісту в повній мірі. Все це убезпечить від можливих негативних наслідків.