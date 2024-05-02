Что делать, если затапливают соседи: алгоритм действий и советы юриста

Ситуация, когда заливают соседи или коммуникации дома вышли из строя, может произойти с каждым. Как не растеряться и поступать правильно, попав в непредвиденные обстоятельства?

Что делать в таких ситуациях и как добиться возмещения денег за убытки, РБК-Украина рассказывает руководитель адвокатского бюро Татьяна Даниленко.

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Затапливают соседи: что сделать в первую очередь

Для начала стоит выяснить, кто именно вас топит: соседи сверху или соседи несколькими этажами повыше. А может быть, вообще течет с крыши дома. Если удается обнаружить виновника заливания, то дальнейшие действия будут касаться вас и этого лица или лиц.

Если по разным причинам соседи не открывают дверь, не идут на контакт или их вообще нет в помещении, или точно не можете установить, откуда именно заливают ваше жилье, стоит без промеблений обратиться к балансодержателю вашего дома (ОСМД, частной или муниципальной управляющей компании).

Представитель одной из этих организаций как минимум должен зафиксировать обращение и как можно быстрее перекрыть воду в доме (или на конкретно взятом стояке), после этого найти собственника или собственника жилья, который должен решать вопросы устранения проблемы и возмещения ущерба.

Обратите внимание. Возмещение ущерба – это отношения между вами и виновником затопления. Если вас затопили соседи, то ни один глава ОСМД или начальник ЖЭДа этим не будет заниматься. Они должны лишь составить соответствующий акт об ущербе и установить в нем причину и источник заливания. Представители обслуживающей организации по необходимости могут быть посредниками в разрешении конфликта, но делать все за вас не обязаны.

С соседями понятно. А что делать, когда течет с крыши дома?

Нередко в многоквартирных домах причиной заливания может быть и подтопление с мест общего пользования, такие как крыша дома, коммуникации, размещенные в общих коридорах подъезда, за которые отвечает именно обслуживающая организация.

Фото: Для начала нужно выяснить, кто именно вас топит. И общаться дальше с этим человеком (Getty Images)

Тогда надо контролировать вопрос составления достоверного акта залития с указанием причины более тщательно, ведь бывают случаи, когда обслуживающие организации, понимая свою ответственность, пытаются избежать составления акта или не указывают четко причину залития и откуда именно оно произошло.

Здесь уже речь не идет о халатности соседей или о плохом состоянии их сантехники. В этом случае за подтопление с мест общего пользования отвечает именно обслуживающая организация, которая должна возместить владельцу залитой квартиры убытки.

Поэтому если отказываются составлять акт или затягивают процедуру, советую обратиться на специальные горячие линии вашей местности и рассказать про проблему: 1551, если это Киев (в каждом городе она своя), водоканалу и организации, которой подчиняется обслуживающая организация дома, к примеру, если это ЖЭД, то следует обратиться в КП УЖХ района, в котором она расположена. Это юридическое лицо, которому подчинено ЖЭД.

Не откладывая, можно составить акт с соседями по дому самостоятельно, зафиксировать повреждения на фото и видео, пригласить независимого эксперта, который установит причину залития. Все это в дальнейшем пригодится, если дело не найдет своего решения в добровольном порядке и дойдет до суда.

Как возместить деньги без суда

Если протекание воды произошло не по вине соседей, а, например, из-за устаревших внутридомовых коммуникаций, то ваши претензии (как и претензии других пострадавших соседей) нужно адресовать балансодержателю, ответственному за обслуживание этих сетей.

Проще говоря, все проблемы, состоявшиеся до места крепления счетчика на воду, решает балансодержатель, а другие проблемы – владелец жилого помещения. Если возникает спорный вопрос относительно источника подтекания воды, владельцу затопленной квартиры следует обратиться к эксперту, который имеет специальные знания в этой области и сможет установить истинную причину заливания.

Как возместить ущерб в суде

Ситуации с затоплением регулируют Гражданский кодекс Украины (ГКУ), Гражданский процессуальный кодекс Украины, Жилищный кодекс и закон Украины " О жилищно-коммунальных услугах".

Если виновник залития не хочет добровольно возместить материальный ущерб в связи с затоплением квартиры, то спор придется решать в судебном порядке.

Фото: Урегулировать вопрос компенсации средств за затопление можно без суда (коллаж РБК-Украина)

Чтобы стало возможным возместить в судебном порядке материальный ущерб, причиненный вследствие затапливания жилья, необходимо зафиксировать этот факт.

Для этого нужно:

зафиксировать повреждения на фото или видео;

обратиться к балансодержателю (ЖЭД, ОСМД или ЖСК), который обслуживает ваш дом. Как правило, они указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг;

обращение-заявку в обслуживающую организацию стоит подать не только устно, но и в письменном виде, и хранить второй экземпляр у себя;

комиссия составит акт о заливке квартиры, в котором должен быть указан характер затопления, его причины, причиненный вред, перечень поврежденных вещей, объемы необходимого ремонта. Для этого осматривается помещение, которое является "эпицентром" заливки и залившейся квартиры. Акт должен быть подписан потерпевшей и стороной виновника залития. В случае отказа поставить подпись, акт объявляется владельцу квартиры, из которой произошло залитие, и все члены комиссии должны в письменном виде зафиксировать отказ в подписании акта. Лучше зафиксировать данное событие на видео, чтобы в суде не возник вопрос, что владелец, который должен возместить ущерб, не осведомлен о факте залития и его причинах.

Также в суде нужно подтвердить фактический размер понесенного ущерба. Для этого следует обратиться в соответствующее экспертное учреждение или эксперта с просьбой провести строительно-техническое экспертное исследование, по результатам которого можно определить причины и размер ущерба, причиненного заливкой квартиры.

Эксперт предоставит сметный расчет стоимости работ или отчет об определении стоимости восстановительных ремонтно-строительных работ, которые необходимо проводить, а также общий вывод о размере причиненного ущерба, вследствие заливки объекта недвижимости. Этот документ добавляют к исковому заявлению и подают в суд.

Согласно ст. 23 ГКУ, вы имеете право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие нарушения ваших прав. Моральный вред заключается в душевных, а также физических страданиях в связи с уничтожением или повреждением своего имущества. Моральный вред возмещается деньгами, другим имуществом или другим способом.

Фото: Для обращения в суд нужно собрать все доказательства нанесения ущерба (Getty Images)

Сколько денег можно отсудить

Размер денежного возмещения определяется в зависимости от характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий, ухудшение состояния здоровья потерпевшего, к примеру, вследствие длительного пребывания в сыром помещении, влияния плесени и так далее, определенных неудобств в пользовании жильем.

Если это обоснование морального вреда, связанное с ухудшением состояния здоровья, оно должно быть подтверждено документально и быть в причинно-следственной связи с данным событием. То есть хроническая болезнь (например, сахарный диабет или гипертония) в этом вопросе не будет иметь значения.

Весомым доказательством должен быть медицинский документ, четко указывающий, что причина возникновения болезни, негативных факторов, влияющих на здоровье, является самое длительное пребывание пациента в неблагоприятных условиях проживания (повышенная влажность воздуха в квартире, наличие плесени, вследствие заливки и так далее).

Суд также учитывает степень вины лица, нанесшего моральный ущерб и определяет его размер. Для эффективной защиты своих интересов в суде лучше обратиться к адвокату, который квалифицированно поможет решить вопрос возмещения, причиненного вреда, с процедурными вопросами исполнения решения суда и его исполнения.

Но чтобы не потерять время и иметь на руках необходимые для подачи иска в суд доказательства, следует зафиксировать факт заливания. На такие правоотношения распространяется общая исковая давность, установленная законодателем для разрешения спорных вопросов – 3 года с момента происшествия. Поэтому если не удалось решить вопрос возмещения ущерба в добровольном порядке, можно обратиться в суд для разрешения спора до истечения срока исковой давности.