Що робити, якщо заправився бензином замість дизеля: ключові поради

Ситуація рідкісна, і тому ще більш вражаюча – на АЗС переплутали тип пального і залили в бензинове авто дизель чи навпаки. Сумних наслідків можна уникнути, головне – не гарячкувати.

Як діяти, коли в бак залили не той тип пального, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Переплутати тип пального при заправці машини на АЗС не так вже і просто, але спільними зусиллями кількох неуважних осіб цього таки можна досягнути. Виправляти помилку доведеться теж спільними зусиллями, але успіх тут буде залежати від перших дій водія.

Отже, розглянемо дві ситуації – коли ланцюжок помилок привів до заправки бензинової машини дизпальним і дизельної - бензином.

В бензинове авто залили ДП

Насправді це найменш проблемний варіант. Дизпальне важче за бензин, і скільки б у баку не було перед тим бензину, солярка чи соляро-бензинова суміш без затримок осяде на дно, просто до забірника бензонасоса. Який негайно подасть цю субстанцію до двигуна – а двигун працювати на ній не схоче і заглухне. Це добре, адже значить, він не вб’є себе роботою на неадекватній суміші. Якщо відразу після заправки машина застрайкувала, не намагайтеся знову і знову запустити мотор і тим більше не пробуйте рушати з території АЗС.

В дизельне авто залили бензин

Перші хвилини, а то й кілька десятків хвилин мотор працюватиме нормально – на залишках дизпального, що затрималось в трубопроводах, насосах а також у нижній частині бака. Але потім два палива перемішаються і дизель почне втрачати тягу, з’являться вібрації. Паралельно розпочнеться інтенсивний знос паливного насосу високого тиску – нагадаємо, це найдорожчий вузол дизеля. Не зрадіють новому пальному і форсунки, які теж мають змащуватись дизпальним, і два інші недешеві елементи – сажовий фільтр і каталізатор, не розраховані на присутність бензинових компонентів у вихлопі.

Добре, якщо врешті решт засвітиться сигнал Check Engine на панелі – водій помітить, остаточно переконається, що щось не так і нарешті врятує мотор, заглушивши його.

Проте, є і більш сумний сценарій. Якщо в баку було багато дизпального і в нього додали трохи бензину, то підсумкова суміш може сприйматись дизелем як цілком адекватне ДТ. І двигун працюватиме собі далі. І якщо при цьому водій не відчує зайвих вібрацій і падіння потужності, вузли паливної системи будуть передчасно зношуватись. Наступні заправки зменшать концентрацію бензину в баку, зношення уповільниться і до критичного може таки і не дійти. Але в будь-якому випадку робота на дизпальному, суттєво розрідженому бензином, скорочує ресурс дизеля.

Що робити після того

Після зупинки двигуна, який попрацював на нерідному паливі, власник машини має вирішити два питання: прибрати з паливної системи чужорідне пальне і з’ясувати, яку шкоду воно встигло завдати машині.

Щодо першого пункту, він включає також заміну паливних фільтрів. В дизельного авто зазвичай буває достатньо промити тільки бак, а усю паливну систему в принципі промивати не обов’язково: залишки бензину перемішаються з залитим свіжим дизпальним і згорять в циліндрах. А от з бензиновим силовим агрегатом, який встиг “хильнути” ДТ, сервісменам доведеться попрацювати – демонтувати не тільки бак, а й насос (насоси), якимось чином промивати акумулятор тиску та форсунки.

Ну а для з’ясування наслідків доведеться робити діагностику паливної системи і компонентів нейтралізації вихлопних газів.

Коротко

Водій, якому не байдуже до технічного стану машини, щоразу обирає АЗС, де пальне буде належної якості. Тож треба залишатись небайдужим до кінця і при кожній заправці контролювати, що саме заправляють в бак. І підкріплювати своє прагнення до якості документально, зберігаючи чек на покупку.