Что делать, если заправился бензином вместо дизеля: ключевые советы

Ситуация редкая, и потому еще более впечатляющая – на АЗС перепутали тип горючего и залили в бензиновый автомобиль дизель или наоборот. Печальных последствий можно избежать, главное – не горячиться.

Как действовать, когда в бак залили не тот тип горючего, читайте в материале РБК-Украина .

Перепутать тип горючего при заправке машины на АЗС не так уж и просто, но совместными усилиями нескольких невнимательных лиц этого можно достичь. Исправлять ошибку придется тоже совместными усилиями, но успех здесь будет зависеть от первых действий водителя.

Итак, рассмотрим две ситуации – когда цепочка ошибок привела к заправке бензиновой машины дизтопливым и дизельной – бензином.

В бензиновый автомобиль залили ДТ

На самом деле, это наименее проблемный вариант. Дизпальное тяжелее бензина, и сколько бы в баке ни было перед тем бензина, солярка или соляро-бензиновая смесь без задержек осядет ко дну, прямо к заборнику бензонасоса. Который немедленно подаст эту субстанцию к двигателю – а двигатель работать на ней не захочет и заглохнет. Это хорошо, значит, он не убьет себя работой на неадекватной смеси. Если сразу после заправки машина забастовала, не пытайтесь снова и снова запустить мотор и тем более не пытайтесь трогаться с территории АЗС.

В дизельное авто залили бензин

Первые минуты, а то и несколько десятков минут, мотор будет работать нормально – на остатках дизтоплива, что задержалось в трубопроводах, насосах а также в нижней части бака. Но потом два топлива перемешаются и дизель начнет терять тягу, появятся вибрации. Параллельно начнется интенсивный износ топливного насоса высокого давления – это самый дорогой узел дизеля. Не обрадуются новому горючему и форсунки, которые тоже должны смазываться дизтопливым, и два других недешевых элемента – сажевый фильтр и катализатор, не рассчитанный на присутствие бензиновых компонентов в выхлопе.

Хорошо, если в конце концов засветится сигнал Check Engine на панели – водитель заметит, окончательно убедится, что что-то не так и наконец-то спасет мотор, заглушив его.

Однако есть и более печальный сценарий. Если в баке было много дизтоплива и в него добавили немного бензина, то итоговая смесь может восприниматься дизелем как вполне адекватное ЗН. И двигатель будет работать дальше. И если при этом водитель не почувствует излишних вибраций и падения мощности, узлы топливной системы будут преждевременно изнашиваться. Последующие заправки снизят концентрацию бензина в баке, износ замедлится и до критического может таки и не дойти. Но в любом случае работа на дизтопливо, существенно разреженном бензином, сокращает ресурс дизеля.

Что делать после того

После остановки двигателя, поработавшего на неродном топливе, владелец машины должен решить два вопроса: убрать из топливной системы инородное топливо и выяснить, какой вред оно успело нанести машине.

Что касается первого пункта, то он включает также замену топливных фильтров. У дизельного авто обычно бывает достаточно промыть только бак, а всю топливную систему в принципе промывать не обязательно: остатки бензина перемешаются с залитым свежим дизтопливым и сгорят в цилиндрах. А вот с бензиновым силовым агрегатом, который успел "выпить" ДТ, сервисменам придется поработать - демонтировать не только бак, но и насос (насосы), каким-то образом промывать аккумулятор давления и форсунки.

Ну а для уяснения последствий придется делать диагностику топливной системы и компонентов нейтрализации выхлопных газов.

Кратко

Водитель, которому не безразлично техническое состояние машины, каждый раз выбирает АЗС, где горючее будет надлежащего качества. Так что надо оставаться неравнодушным до конца и при каждой заправке контролировать, что именно заправляют в бак. И подкреплять свое стремление к качеству документально, сохраняя чек на покупку.