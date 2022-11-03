ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що робити, якщо втратили зв'язок з рідними через війну: алгоритм дій

Новость на русском →
Україна, Четвер 03 листопада 2022 19:46
Що робити, якщо втратили зв'язок з рідними через війну: алгоритм дій Фото: Що робити, якщо втратили зв'язок з рідними через війну (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У разі втрати контакту із близькою людиною під час війни необхідно зібрати про неї максимально детальну інформацію. Вже з нею треба звертатись до Національної поліції України, Національного інформаційного бюро та СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Мінреінтеграції надають наступні рекомендації:

  • бити на сполох, якщо близька людина три доби та більше не виходить на зв’язок;
  • написати заяву до Національної поліції про зникнення людини;
  • зібрати максимально детальну інформацію про зниклу людину - зокрема, особливі прикмети, останнє відоме місце перебування.

"Знадобляться будь-які дрібниці: від медичної довідки, яку вона отримала напередодні зникнення до контактів чи адрес людей, з якими спілкувалася. Важливо пригадати, коли востаннє близька людина виходила на зв’язок і в який спосіб вона це робила", - йдеться у повідомленні.

Також українцям треба звертатись до Національного інформаційного бюро, яке приймає звернення про полон, зникнення, депортацію дорослих та дітей, примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, а також загибель. Пошуком зниклих також займається СБУ та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, що мешканців восьми прифронтових територій забезпечать безкоштовними дровами.

У Кіровоградську область прибув останній евакуаційний потяг. Загалом регіон надав прихисток 3 900 вимушеним переселенцям.

Спеціалісти із Латвії навчать українські ексгумаційні команди мінній безпеці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України