Що робити, якщо втратили зв'язок з рідними через війну: алгоритм дій

У разі втрати контакту із близькою людиною під час війни необхідно зібрати про неї максимально детальну інформацію. Вже з нею треба звертатись до Національної поліції України, Національного інформаційного бюро та СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Мінреінтеграції надають наступні рекомендації:

бити на сполох, якщо близька людина три доби та більше не виходить на зв’язок;

написати заяву до Національної поліції про зникнення людини;

зібрати максимально детальну інформацію про зниклу людину - зокрема, особливі прикмети, останнє відоме місце перебування.

"Знадобляться будь-які дрібниці: від медичної довідки, яку вона отримала напередодні зникнення до контактів чи адрес людей, з якими спілкувалася. Важливо пригадати, коли востаннє близька людина виходила на зв’язок і в який спосіб вона це робила", - йдеться у повідомленні.

Також українцям треба звертатись до Національного інформаційного бюро, яке приймає звернення про полон, зникнення, депортацію дорослих та дітей, примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, а також загибель. Пошуком зниклих також займається СБУ та Міжнародний комітет Червоного Хреста.