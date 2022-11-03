Що робити, якщо втратили зв'язок з рідними через війну: алгоритм дій
У разі втрати контакту із близькою людиною під час війни необхідно зібрати про неї максимально детальну інформацію. Вже з нею треба звертатись до Національної поліції України, Національного інформаційного бюро та СБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У Мінреінтеграції надають наступні рекомендації:
- бити на сполох, якщо близька людина три доби та більше не виходить на зв’язок;
- написати заяву до Національної поліції про зникнення людини;
- зібрати максимально детальну інформацію про зниклу людину - зокрема, особливі прикмети, останнє відоме місце перебування.
"Знадобляться будь-які дрібниці: від медичної довідки, яку вона отримала напередодні зникнення до контактів чи адрес людей, з якими спілкувалася. Важливо пригадати, коли востаннє близька людина виходила на зв’язок і в який спосіб вона це робила", - йдеться у повідомленні.
Також українцям треба звертатись до Національного інформаційного бюро, яке приймає звернення про полон, зникнення, депортацію дорослих та дітей, примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, а також загибель. Пошуком зниклих також займається СБУ та Міжнародний комітет Червоного Хреста.
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