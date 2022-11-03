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Что делать, если потеряли связь с родными из-за войны: алгоритм действий

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 19:46
Что делать, если потеряли связь с родными из-за войны: алгоритм действий Фото: Что делать, если потеряли связь с родными из-за войны (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

При потере контакта с близким человеком во время войны необходимо собрать о нем максимально подробную информацию. Уже с ней нужно обращаться в Национальную полицию Украины, Национальное информационное бюро и СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В Минреинтеграции дают следующие рекомендации:

  • бить тревогу, если близкий человек трое суток и больше не выходит на связь;
  • написать заявление в Национальную полицию об исчезновении человека;
  • собрать максимально подробную информацию о пропавшем человеке - в частности, особые приметы, последнее известное местонахождение.

"Пригодятся любые мелочи: от медицинской справки, которую она получила накануне исчезновения до контактов или адресов людей, с которыми общалась. Важно вспомнить, когда последний близкий человек выходил на связь и каким образом он это делал", - говорится в сообщении.

Также украинцам нужно обращаться в Национальное информационное бюро, которое принимает обращение о пленении, исчезновении, депортации взрослых и детей, принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях, а также гибель. Поиском пропавших также занимается СБУ и Международный комитет Красного Креста.

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