Что делать, если потеряли связь с родными из-за войны: алгоритм действий
При потере контакта с близким человеком во время войны необходимо собрать о нем максимально подробную информацию. Уже с ней нужно обращаться в Национальную полицию Украины, Национальное информационное бюро и СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В Минреинтеграции дают следующие рекомендации:
- бить тревогу, если близкий человек трое суток и больше не выходит на связь;
- написать заявление в Национальную полицию об исчезновении человека;
- собрать максимально подробную информацию о пропавшем человеке - в частности, особые приметы, последнее известное местонахождение.
"Пригодятся любые мелочи: от медицинской справки, которую она получила накануне исчезновения до контактов или адресов людей, с которыми общалась. Важно вспомнить, когда последний близкий человек выходил на связь и каким образом он это делал", - говорится в сообщении.
Также украинцам нужно обращаться в Национальное информационное бюро, которое принимает обращение о пленении, исчезновении, депортации взрослых и детей, принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях, а также гибель. Поиском пропавших также занимается СБУ и Международный комитет Красного Креста.
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