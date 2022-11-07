Що робити, якщо води та світла немає більше доби: рекомендації МВС

У МВС опублікували декілька порад, як діяти, якщо довго немає світла та тепла в період опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
"Що робити, якщо під час опалювального сезону впродовж доби немає світла та тепла. Рекомендації від МВС", - йдеться у повідомленні.
Що радять:
Також у МВС розповіли, що робити, якщо під час опалювального сезону немає світла та тепла більше, ніж два дні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, як використовувати побутову техніку при перебоях з електрикою.
Також раніше ми писали, що у Києві можуть скасувати віялові відключення електроенергії протягом двох тижнів, якщо росіяни не будуть вдаватися до нових обстрілів енергетичної інфраструктури.
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