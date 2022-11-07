Что делать, если воды и света нет больше суток: рекомендации МВД

В МВД опубликовали несколько советов, как действовать, если долго нет света и тепла в период отопительного сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Урядовый портал.
"Что делать, если во время отопительного сезона в течение суток нет света и тепла. Рекомендации от МВД", - говорится в сообщении.
Что советуют:
Также в МВД рассказали, что делать, если во время отопительного сезона нет света и тепла больше двух дней.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, как использовать бытовую технику при перебоях с электричеством.
Также раньше мы писали, что в Киеве могут отменить веерные отключения электроэнергии в течение двух недель, если россияне не будут прибегать к новым обстрелам энергетической инфраструктуры.
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