Як використовувати побутову техніку при перебоях з електрикою: поради експертів

Через постійні відключення електроенергії в Україні потрібно обережно підходити до використання техніки. Варто використовувати безперебійники та стабілізатори.

Як зазначили в прес-службі, мережева техніка (комп’ютери, мережеве обладнання) дуже вразлива на перевантаження мережі, тому для них рекомендовано придбати так звані "безперебійники", або ж UPS. Якщо вимкнули світло, вони певний час утримують електроенергію, щоб користувач міг зберегти дані і коректно вимкнути техніку з мережі.

Для великої побутової техніки, телевізорів пропонуються ще зовнішні реле напруги, стабілізатори - вони надійно захищають техніку від стрибків напруги у мережі. Стабілізатори можуть працювати з менш потужною технікою, але окрім функції обмеження перепадів напруги додатково вирівнюють її до норми і дозволяють стабільно і без ризику ушкодження користуватись технікою, повідомили в "Фокстроті".

"Варто, за можливості, мінімізувати користування електрочайниками, фенами, прасками, мікрохвильовками тощо. Вони дуже енергозатратні. Від сушильних машин бажано взагалі відмовитися, оскільки вони дають значне перевантаження мережі", - повідомили в прес-службі.

Також потрібно ретельно стежити, щоб ті прилади, що постійно увімкнені в мережу (холодильник, телевізор, ротер), у випадку перенавантаження були забезпечені необхідним захистом. Для них рекомендується використовувати реле, про які згадано вище.

"Якщо маєте комбіновану плиту, краще віддавати перевагу газовим конфоркам. Якщо плитка електрична, рекомендуємо використовувати одну, максимум дві конфорки з чотирьох. Одна конфорка може "тягнути" в максимальному режимі 1,5-2 кіловати. Це вже значне навантаження на мережу, тому краще готувати страви по черзі", - зазначили фахівці компанії.

Ще варіант заощадження - розумні смарт-розетки, якими можна керувати віддалено через вай-фай. Світло можна економити, при чому віддалено. Наприклад, вимкнути зайві прилади заздалегідь або увімкнути після включення світла.

Також у "Фокстроті" рекомендують замінити галогенні лампочки на LED, встановлювати в оселях точкове освітлення, використовувати димери для регулювання яскравості.

Для налаштування стабільного інтернету популярності набирає мобільний роутер. Він має свій акумулятор і працює від сім-карти, роздаючи мобільний інтернет. Також є роутери на акумуляторі. Вони працюють від звичайного провідного інтернету, але лише у випадку, якщо сервери провайдера підключені до електромережі.

"Для зберігання продуктів за умов тривалого відключення електроенергії, можна придбати автомобільні термосумки - вони утримують температуру 9-12 годин поспіль", - додали в прес-службі.