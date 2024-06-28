Що робити, якщо власник виселяє з орендованої квартири раніше терміну: інструкція від адвоката

В яких випадках виселення є законним

Завчасне виселення є серйозним порушенням прав орендаря, що може призвести до фінансових втрат. Однак, звісно, бувають випадки, коли завчасне виселення є законним.

Договір наймання житла за судовим рішенням можна розірвати в таких випадках:

не внесення оплати протягом шести місяців, у випадку якщо в угоді не встановлено більш тривалий термін (якщо короткострокова оренда, то не більше двох разів)

заподіяння шкоди, псування та знищення житла, яке надають в оренду

користування житлом не за призначенням

систематичне порушення прав та інтересів сусідів

Орендодавець також може розірвати договір, якщо сам хоче заїхати до свого житла, але про це потрібно повідомити квартиранту не пізніше ніж за два місяці.

Важливо: у договорі наймання можуть встановлювати інші причини дострокового розірвання. Якщо про це не сказано, тоді вже застосовують положення Цивільного кодексу України.

Що робити, якщо виселяють з квартири раніше терміну

Якщо власник виселяє вас з орендованої квартири раніше закінчення терміну в договорі, дотримуйтеся цієї інструкції: