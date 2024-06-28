Что делать, если владелец выселяет из арендованной квартиры раньше срока: инструкция от адвоката

При аренде квартиры важно заключать договор между будущим жильцом и арендодателем. Это гарантия для арендатора, чтобы его права будут соблюдать.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и СЭО юридической компании "Приходько и партнеры" Анатолий Перепельченко.
Преждевременное выселение является серьезным нарушением прав арендатора, что может привести к финансовым потерям. Однако, конечно, бывают случаи, когда преждевременное выселение законно.
Договор найма жилья по судебному решению можно расторгнуть в следующих случаях:
Арендодатель также может расторгнуть договор, если сам хочет заехать в свое жилье, но об этом нужно сообщить квартиранту не позднее чем за два месяца.
Важно: в договоре найма могут устанавливать другие причины досрочного расторжения. Если об этом не сказано, тогда уже применяются положения Гражданского кодекса Украины.
Если владелец выселяет вас из арендованной квартиры раньше истечения срока в договоре, следуйте этой инструкции:
Раньше мы рассказывали, как продать находящуюся в кредите квартиру.
Читайте также, где в Европе дороже всего снимать квартиру.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.