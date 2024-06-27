Де в Європі найдорожче знімати квартиру: топ 10 міст за вартістю житла

Вартість оренди житла зростає у 2024 році по всій Європі. Але не всюди: є міста, де ціни на оренду суттєво знизилися.

РБК-Україна з посиланням на міжнародний індекс оренди за містами від HousingAnywhere розповідає, яка зараз ситуація з вартість житла в містах Європи.

Як змінилися ціни на житло в містах ЄС

В європейських містах продовжують зростати ціни на житло, але не так інтенсивно, як торік. У першому кварталі 2024 року зростання спостерігалося на рівні 3,8% у річному обчисленні. В кінці 2023-го підвищення було на рівні 5,8%. За типом нерухомості ціни на оренду великих квартир зросли на 3,9%, кімнат – на 3,2%, квартир-студій – на 4,4%.

"Хоча інфляція недавно знизилася, вона продовжує чинити тиск на гаманці орендарів. Водночас зростання витрат на будівництво створює ризик для планів розширення міст", – каже генеральний директор HousingAnyhwere Джорді Зельманн.

Міжнародний індекс HousingAnywhere аналізує коливання цін на кімнати, квартири з 1–3 спальнями та квартири-студії, якими зацікавилися потенційні орендарі. Там проаналізували тисячі пропозицій у 28 містах Європи в 11 країнах. У 62% з них до ціни за оренду входять і комунальні послуги.

З усіх проаналізованих квартир 59% були однокімнатні, 31% – двокімнатні та 10% – трикімнатні. Приблизно 97% перерахованих об’єктів були повністю з меблями. Більшість квартир здавали молодим фахівцям та студентам.

Фото: Вартість оренди квартир зростає по всій Європі (unsplash.com)

5 міст з високими цінами на нерухомість

Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт незмінно входять до списку з 10 найдорожчих міст по цінах на квартири. Це ще й говорить про проблеми з доступністю житла в Нідерландах і Німеччині, пишуть аналітики.

"Серед усіх міст у першій десятці ціни на всі типи нерухомості знизилися лише в Мюнхені. Хоча Амстердам залишається найдорожчим містом для оренди серед усіх 28 проаналізованих міст, ціни на квартири-студії в цьому місті незначно знизилися – на 0,6%", – йдеться у звіті.

Амстердам і Рим залишаються містами, де знімати житло найдорожче. В порівнянні з минулим роком ціни зросли на 0,1% і 2,6% відповідно. В Турині і Валенсії зафіксували найвище зростання орендної плати порівняно з минулим роком на 37,5% і 33,3%, але залишаються серед європейських міст з найнижчими орендними ставками (1100 і 1400 євро).

Після значного зростання цін в Лісабоні житло подешевшало на 21,1%. Це місто посідає 9 сходинку. Середня вартість оренди квартир в Лісабоні – 1700 євро. В Парижі – найвищі ціни за квадратний метр – 42,7 євро, за ним йде Мюнхен – 33,4 євро.

Фото: Топ 10 міст Європи за вартістю оренди (скриншот з сайту housinganywhere.com)

В деяких містах Німеччини житло подешевшало. Наприклад, у Штутгарті вартість оренди знизилася на 26,2%, а в Берліні – на 7,7%.

В низці міст Італії, навпаки, спостерігається різке зростання цін. Болонья посідає п’яте місце серед найдорожчих міст по цінах на оренду квартир-студій (зростання на 25%). Рим займає дев’яту позицію із середньою орендною платою у 1200 євро (зростання на 20%).

У Мадриді житло подорожчало порівняно з минулим роком на 13,7%. У Валенсії квартири подорожчали на 23% з середньою орендною платою у 800 євро на місяць.