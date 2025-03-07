Що робити, якщо випадково перевів гроші на чужу карту: роз’яснення юриста

Що робити в першу чергу

Насамперед потрібно звернутися до банку, через який було здійснено переказ. Для цього варто зателефонувати на гарячу лінію або особисто відвідати відділення банку та надати інформацію про платіж: дату, час, суму та реквізити отримувача.

Якщо гроші ще не були списані з вашого рахунку, банк може заблокувати транзакцію та повернути кошти без додаткових дій. Якщо ж кошти вже зараховані неналежному отримувачу, банк може виступити посередником та надіслати йому запит на повернення.

Юристка звертає увагу на те, що у випадку, коли гроші вже потрапили на рахунок іншої особи, банк не має права самостійно їх повернути без її згоди.

Як вимагати повернення коштів

Якщо банк не зміг повернути кошти, наступним кроком є письмове звернення до неналежного отримувача. У вимозі слід зазначити:

дату та час переказу,

точну суму,

банківські реквізити для повернення коштів,

строк виконання вимоги,

можливу відповідальність за невиконання

Лист потрібно надсилати цінним відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Додатково варто продублювати його електронною поштою.

Що говорить закон

Відповідно до Закону України "Про платіжні послуги", якщо особа без законних підстав отримала кошти, вона має повернути їх упродовж трьох робочих днів після отримання повідомлення від банку. Це передбачено статтею 8 цього закону.

Аналогічну норму містить стаття 1212 Цивільного кодексу України, яка зобов’язує повернути безпідставно набуте майно, яким є помилково зарахований переказ.

Якщо отримувач відмовляється повертати гроші

Якщо неналежний отримувач не повертає кошти добровільно, відповідно до ч. 3 ст. 88 Закону України "Про платіжні послуги", їх можна стягнути через суд. Для цього необхідно підготувати позовну заяву та додати докази помилкового переказу:

платіжне доручення,

виписку з банку,

копію вимоги про повернення коштів та підтвердження її отримання.

Також потрібно сплатити судовий збір, розмір якого залежить від суми позову.

Як уникнути помилкових переказів у майбутньому

Гринчик радить, щоб не опинитися у подібній ситуації, варто дотримуватися простих правил:

перевіряйте реквізити перед підтвердженням платежу;

не використовуйте автоматичне заповнення даних, якщо не впевнені в їх коректності;

переказуйте кошти за IBAN - це дозволить перевірити ім’я отримувача;

використовуйте перекази за номером телефону для швидких транзакцій.

Дотримуючись цих рекомендацій, можна значно знизити ризик помилкових переказів і убезпечити свої фінанси.