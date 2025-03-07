Что делать, если случайно перевел деньги на чужую карту: разъяснение юриста

Во время перевода средств вы можете ошибиться одной цифрой и средства будут зачислены не на тот счет. Однако в Украине существуют механизмы для их возврата.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала юрист Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Карина Гринчик.
Прежде всего нужно обратиться в банк, через который был осуществлен перевод. Для этого стоит позвонить на горячую линию или лично посетить отделение банка и предоставить информацию о платеже: дату, время, сумму и реквизиты получателя.
Если деньги еще не были списаны с вашего счета, банк может заблокировать транзакцию и вернуть средства без дополнительных действий. Если же средства уже зачислены ненадлежащему получателю, банк может выступить посредником и отправить ему запрос на возврат.
Юрист обращает внимание на то, что в случае, когда деньги уже попали на счет другого лица, банк не имеет права самостоятельно их вернуть без его согласия.
Если банк не смог вернуть средства, следующим шагом является письменное обращение к ненадлежащему получателю. В требовании следует указать:
Письмо нужно отправлять ценным отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Дополнительно стоит продублировать его по электронной почте.
Согласно Закону Украины "О платежных услугах", если лицо без законных оснований получило средства, оно должно вернуть их в течение трех рабочих дней после получения уведомления от банка. Это предусмотрено статьей 8 этого закона.
Аналогичную норму содержит статья 1212 Гражданского кодекса Украины, которая обязывает вернуть безосновательно приобретенное имущество, которым является ошибочно зачисленный перевод.
Если ненадлежащий получатель не возвращает средства добровольно, в соответствии с ч. 3 ст. 88 Закона Украины "О платежных услугах", их можно взыскать через суд. Для этого необходимо подготовить исковое заявление и приложить доказательства ошибочного перевода:
Также нужно оплатить судебный сбор, размер которого зависит от суммы иска.
Гринчик советует, чтобы не оказаться в подобной ситуации, стоит придерживаться простых правил:
Следуя этим рекомендациям, можно значительно снизить риск ошибочных переводов и обезопасить свои финансы.
Напомним, с 1 февраля 2025 года украинские банки ввели новые ограничения на переводы средств с карты на карту и по реквизитам IBAN. Эти лимиты будут касаться клиентов, которые не могут подтвердить законность своих доходов, и будут зависеть от уровня риска, присвоенного банком: высокий риск - лимит 50 тысяч гривен в месяц; средний и низкий риск - лимит 150 тысяч гривен в месяц, который снизится до 100 тысяч гривен с 1 июня 2025 года.
Также мы писали о том, что НБУ может отменить лимит в 150 тысяч гривен на переводы с карты на карту, если банки введут эффективные механизмы борьбы с мошенничеством. Регулятор будет оценивать ситуацию в течение 1-2 месяцев.
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