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Что делать, если отказывают в е-рецепте: ответ Минздрава

Воскресенье 11 августа 2024 09:49
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Что делать, если отказывают в е-рецепте: ответ Минздрава Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Цифровизация медицины значительно упростила процесс получения лекарств благодаря электронному рецепту. Этот удобный инструмент позволяет избежать лишних визитов к врачу, если нет срочной необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Однако целесообразность визита определяет сам врач, и его рекомендации следует учитывать.

Как получить лекарство по электронному рецепту.

  • Консультация с врачом: Прежде чем получить электронный рецепт, обратитесь к врачу. На приеме вы можете выбрать между электронным и бумажным рецептом. Е-рецепт может выписать врач любой специальности в государственной, коммунальной или частной клинике, а также врач-ФОП.
  • Формирование рецепта: Врач создаст электронный рецепт, отметив действующее вещество, дозировку, длительность курса и инструкции по приему лекарств.
  • Получение СМС: Вы получите СМС с номером рецепта и уникальным кодом подтверждения. Если у вас нет мобильного телефона, врач может предоставить печатную информационную достопримечательность.
  • Приобретение лекарств: Лекарства по э-рецепту можно получить в любой аптеке, которая работает в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).
  • Срок действия рецепта: Рецепт можно погасить в аптеке в течение 90 дней или 10 дней, в зависимости от группы лекарств. Для погашения достаточно указать фармацевту номер рецепта и код погашения.

Что делать, если врач отказывает в выписке электронного рецепта

  • Отсутствие декларации: Наличие декларации с семейным врачом не является обязательным для получения э-рецепта. Важно, чтобы пациент был зарегистрирован в ЕСОЗе. Если врач отказывает в выписке рецепта, обратитесь к руководителю медицинского учреждения. В случае необходимости, звоните на горячую линию НСЗУ (1677).
  • Физический прием: Хотя электронный рецепт позволяет избежать ненужных визитов, врач может настаивать на физической консультации. Следуйте рекомендациям врача, но сообщите о своей ситуации, если это не срочный случай.
  • Проблемы с интернетом или энергообеспечением: Если в медицинском учреждении есть проблемы с подключением к интернету или нестабильное энергообеспечение, врач может выписать бумажный рецепт, если вы покупаете лекарства за свой счет. Наркотические лекарства отпускаются исключительно по э-рецепту.

Следование этим рекомендациям поможет вам эффективно использовать преимущества электронного рецепта и избежать лишних осложнений.

Ранее сообщалось, что подписать декларацию с семейным врачом можно онлайн.

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Министерство здравоохранения Украины Е-рецепт
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