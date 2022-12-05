Що робити, якщо вам відмовили у виїзді за кордон: поради

Державна прикордонна служба України – це правоохоронний орган спеціального призначення. Це означає, що, рішення, дії або бездіяльність такого органу можна оскаржити, якщо для цього є достатні правові підстави. Про це у коментарі РБК-Україна каже юрист ЮК "Волхв" Роман Голуб.

За його словами, багато у чому все залежить від наявності документів, які дозволять підтвердити право осіб на перетин кордону. Якщо вам відмовили у перетині кордону, службові особи мають скласти про це відповідний акт.

"Наявність оформленої відмови надає можливість оскаржити в адміністративному порядку та/або у порядку адміністративного судочинства", – пояснює він.

Оскаржити відмову у виїзді можна двома способами, каже юрист:

Подати скаргу в адміністративному порядку до вищого органу Державної прикордонної служби, протягом 1 місяця з момент видачі відмови.

Таку скаргу треба подати письмово. У ній треба зазначити ваші контрактні дані, способи зв'язку з вами. Також – де саме та на якому пункті пропуску вам відмовили у виїзді, які були для цього підстави.

Додайте до скарги документи, які підтверджують ваше право на перетин державного кордону. Максимальний термін розгляду скарги – 45 днів.

Оскаржити у порядку адміністративного судочинства

Таке оскарження проводять, якщо ви подасте адміністративний позов на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень у порядку визначеному ст. 160 КАС України.

Позов розглядають адміністративним судом за місцем перебування позивача або відповідача. До такої скарги також додаються докази, якими підтверджується право перетину кордону під час дії воєнного стану, копію відмови у наданні дозволу на перетин держкордону та квитанцію про сплату судового збору.