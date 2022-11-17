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Термін перебування за кордоном збільшили для однієї категорії українських чоловіків

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Україна, Четвер 17 листопада 2022 08:52
Термін перебування за кордоном збільшили для однієї категорії українських чоловіків Фото: водіям збільшили термін перебування за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Термін перебування водіїв за кордоном збільшено з 45 до 60 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 15 листопада 2022 р. № 1285.

Згідно з документом, під час воєнного стану можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

Пропуск за кордон можливий за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Рішенням знято обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, що їх супроводжували.

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Кабінет Міністрів України
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