Термін перебування за кордоном збільшили для однієї категорії українських чоловіків
Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Термін перебування водіїв за кордоном збільшено з 45 до 60 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 15 листопада 2022 р. № 1285.
Згідно з документом, під час воєнного стану можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.
Пропуск за кордон можливий за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Рішенням знято обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, що їх супроводжували.
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