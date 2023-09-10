Що робити, якщо ви потрапили під завал: поради рятувальників

Рятувальники дали українцям поради на випадок потрапляння під завал під час ракетної чи дронової атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Якщо вас ніхто не чує, спершу потрібно оцінити обстановку навколо.

Що робити, якщо потрапили під завал?

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як поводитися, якщо ракетний удар чи артобстріл застав на вулиці.

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