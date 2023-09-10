Что делать, если вы попали под завал: советы спасателей
Фото: спасатели рассказали, что делать, если вы попали под завал (Getty Images)
Спасатели дали украинцам советы на случай попадания под завал во время ракетной или дроновой атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Что делать, если попали в завал?
- Помните, что к месту происшествия направляются все экстерные службы.
- Необходимо звать на помощь, пытаться орать и подавать сигналы. Ни в коем случае нельзя использовать спички или зажигалки - это может привести к взрыву.
- В "минуту тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать оказавшихся под завалами людей, следует как можно громче кричать и подавать сигналы.
- Если рядом есть мобильный телефон и связь, следует позвонить родным или по номеру 101 и сообщить, где вы находитесь.
- Если вас заметили, нужно помнить, что нужно время для освобождения, поэтому попробуйте успокоиться и ждать помощи.
Если вас никто не слышит, сначала нужно оценить обстановку вокруг.
- Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно - сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти концовку.
- Очень важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.
- Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на травмы и раны. По возможности окажите себе и другим людям первую домедицинскую помощь.
- Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться самостоятельно - продолжайте звать помощи и ждать спасателей.
- В ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее).
Напомним, ранее мы сообщали, как себя вести, если ракетный удар или артобстрел застал на улице.
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