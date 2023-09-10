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Что делать, если вы попали под завал: советы спасателей

Воскресенье 10 сентября 2023 14:51
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Что делать, если вы попали под завал: советы спасателей Фото: спасатели рассказали, что делать, если вы попали под завал (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Спасатели дали украинцам советы на случай попадания под завал во время ракетной или дроновой атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Что делать, если попали в завал?

  • Помните, что к месту происшествия направляются все экстерные службы.
  • Необходимо звать на помощь, пытаться орать и подавать сигналы. Ни в коем случае нельзя использовать спички или зажигалки - это может привести к взрыву.
  • В "минуту тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать оказавшихся под завалами людей, следует как можно громче кричать и подавать сигналы.
  • Если рядом есть мобильный телефон и связь, следует позвонить родным или по номеру 101 и сообщить, где вы находитесь.
  • Если вас заметили, нужно помнить, что нужно время для освобождения, поэтому попробуйте успокоиться и ждать помощи.

Если вас никто не слышит, сначала нужно оценить обстановку вокруг.

  • Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно - сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти концовку.
  • Очень важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.
  • Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на травмы и раны. По возможности окажите себе и другим людям первую домедицинскую помощь.
  • Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться самостоятельно - продолжайте звать помощи и ждать спасателей.
  • В ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее).

Напомним, ранее мы сообщали, как себя вести, если ракетный удар или артобстрел застал на улице.

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