Что делать, если вы попали под завал: советы спасателей

Спасатели дали украинцам советы на случай попадания под завал во время ракетной или дроновой атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Если вас никто не слышит, сначала нужно оценить обстановку вокруг.

Что делать, если попали в завал?

Напомним, ранее мы сообщали, как себя вести, если ракетный удар или артобстрел застал на улице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.