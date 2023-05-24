Що робити, якщо укриття закрите під час тривоги: КМВА дала поради киянам

"Для усіх киян нагадую алгоритм - у випадку якщо під час тривоги укриття закрите, ви можете зателефонувати до 101 або ж 1551, тоді рятувальники приїжджатимуть та відкривають укриття власноруч", - зазначив перший заступник начальника КМВА Володимир Кидонь.

Він та директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук відвідали одну із споруд цивільного захисту в Святошинському районі, на яку від мешканців надійшло чимало скарг. Зазначається, що укриття не лише було зачиненим під час тривог, балансоутримувач ще й викинув речі людей, які вони залишали в укритті.

Кидань заявив, що закриті укриття - це не системна проблема Києва, а точкові питання, які зараз вирішуються на місцях. Так, на засіданні Ради оборони начальник КМВА, Сергій Попко визначив завдання структурним підрозділам щодо виявлення зачинених укриттів та забезпечення до них безперешкодного доступу.

До того ж зараз проводиться перевірка споруд цивільного захисту у рамках військових навчань за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва, які проходять з 23 по 25 травня.

Нацполіція вже здійснила перевірку 34-х проблемних укриттів та виявила 4 нефункціонуючих, 5 об’єктів, що не обліковуються як укриття та 2 таких, що по факту відсутні. Інші функціонують в штатному режимі.

Після перевірки укриття в Святошинському районі провели профілактичну роботу із балансоутримувачем, надалі укриття буде використовуватися за призначенням - як споруда цивільного захисту, з безперешкодним доступом для місцевого населення під час тривог.

Укриття у Києві

Наразі у столиці визначено 4014 укриттів, з них 3393 - цокольні та підвальні приміщення, 364 - підземні автопаркінги, 211 - підземні переходи, 46 - підземні приміщення метрополітену.

Проте деякі укриття виявляються зачиненими під час повітряної тривоги. Через скарги киян влада міста вирішила перевірить всі бомбосховища.

Зазначимо, що лише з початку травня російські окупанти здійснили 11 атак на Київ. Загарбники застосовували дрони, ракети та навіть аеробалістичну ракету "Кинджал". При цьому українським силам ППО вдавалося виявляти усі повітряні цілі та знищувати їх.

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