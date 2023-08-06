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Що робити, якщо термін дії ID-картки завершився: пояснення МВС

Фото: що робити, якщо термін дії ID-картки завершився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Багато українців зіштовхнулись з тим, що строк дії їх ID-карти закінчується в період воєнного стану. Однак хвилюватися не варто, такі документи будуть чинними до закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Як зазначають у МВС, у випадку, якщо строк дії ID-карти закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після - такі документи все ще матимуть свою силу. Те саме стосується і паспорта-книжечки, якщо строк вклеювання фото у 25 та 45 років настав у період воєнного стану.

Окрім того, документи матимуть чинність під час дії воєнного стану та ще 30 днів після оприлюднення указу про його скасування.

Зміна паспорта в Україні

Варто зазначити, що українці не повинні обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку. Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Зраз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.

Однак громадянам України, яким виповнилось 25 та 45 років і які мають паспорт-книжечку, необхідно буде вклеїти фото в документ до 1 серпня поточного року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку.

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