Що робити, якщо термін дії ID-картки завершився: пояснення МВС

Як зазначають у МВС, у випадку, якщо строк дії ID-карти закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після - такі документи все ще матимуть свою силу. Те саме стосується і паспорта-книжечки, якщо строк вклеювання фото у 25 та 45 років настав у період воєнного стану.

Окрім того, документи матимуть чинність під час дії воєнного стану та ще 30 днів після оприлюднення указу про його скасування.

Зміна паспорта в Україні

Варто зазначити, що українці не повинні обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку. Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Зраз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.

Однак громадянам України, яким виповнилось 25 та 45 років і які мають паспорт-книжечку, необхідно буде вклеїти фото в документ до 1 серпня поточного року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку.