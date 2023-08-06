Что делать, если срок действия ID-карты истек: объяснение МВД

Как отмечаю в МВД, в случае если срок действия ID-карты истек за 30 дней до 24 февраля 2022 года и после - такие документы все еще будут иметь свою силу. То же касается и паспорта-книжечки, если срок вклеивания фото в 25 и 45 лет наступил в период военного положения.

Кроме того, документы будут действовать во время действия военного положения и еще 30 дней после обнародования указа о его отмене.

Смена паспорта в Украине

Стоит отметить, что украинцы не должны обязательно заменять паспорт-книжечку на ID-карту. Законодательство Украины не определяет конечной даты паспортов образца 1994 года, то есть так называемого паспорта-книжечки. Сразу получить ID-карту можно по желанию или когда необходима замена паспорта.

Однако гражданам Украины, которым исполнилось 25 и 45 лет и имеют паспорт-книжечку, необходимо будет вклеить фото в документ до 1 августа текущего года. Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на ID-карту.