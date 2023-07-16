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Вклеювання фото у паспорт-книжечку. У МВС нагадали про зміну строків

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Неділя 16 липня 2023 09:12
Вклеювання фото у паспорт-книжечку. У МВС нагадали про зміну строків Фото: паспорт України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Громадянам України, яким виповнилось 25 та 45 років і ячкі мають паспорт-книжечку, необхідно буде вклеїти фото в документ до 1 серпня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зміна в строках вклеювання фото пов'язана з тим, що в Україні було скасовано карантин, запроваджений через пандемію COVID-19.

"Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку", - повідомили у міністерстві.

Чи обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку?

Як зазначили у Державній міграційній службі, законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.

Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:

  • документ втрачено або викрадено;
  • паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);
  • власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;
  • якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

За всіх інших обставин випадків паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням власника документа.

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