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Що робити, якщо ваш родич потрапив у полон до росіян: інструкція

Фото: Обмін полоненими (gur gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Якщо ви дізналися про потрапляння близької людини до ворожого полону, то варто намагатися зібрати якомога більше інформації про обставини захоплення людини у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Слід одразу записувати отримані дані, які необхідно повідомляти виключно до відповідальних державних органів. Зокрема, до:

  • відділення Національної поліції, подавши відповідну заяву;
  • Національне інформаційне бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48;
  • Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за номером: 0 800 300 529;
  • Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, який функціонує при Службі безпеки України, за телефонами: (067) 650-83-32 та (098) 087-36-01.

"Однак трапляються ситуації, коли підтвердження перебування людини у полоні немає, але вона більше не виходить на зв’язок", - йдеться у повідомленні.

У такому випадку також можна звернутися до Національного інформаційного бюро. Або ж зателефонувати на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за номером: 0 800 339 247.

Обмін полоненими

Місяць тому президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з початку повномасштабної війни Україна звільнила понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них 140 - мирні жителі.

Також Зеленський додав, що існують категорії людей, яких особливо складно повертати з полону, і це не лише військові. За його словами, мова йде про цивільних громадян.

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