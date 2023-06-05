Что делать, если ваш родственник попал в плен к россиянам: инструкция

Если вы узнали о попадании близкого человека во вражеский плен, то стоит постараться собрать как можно больше информации об обстоятельствах захвата человека в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Следует сразу записывать полученные данные, которые необходимо сообщать исключительно в ответственные государственные органы. В частности, к:
"Однако бывают ситуации, когда подтверждения пребывания человека в плену нет, но он больше не выходит на связь", - говорится в сообщении.
В таком случае также можно обратиться в Национальное информационное бюро. Или же позвонить на горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по телефону: 0 800 339 247.
Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140-мирные жители.
Также Зеленский добавил, что существуют категории людей, которых особенно сложно возвращать из плена, и это не только военные. По его словам, речь идет о гражданских гражданах.
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