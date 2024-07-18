Що робити, якщо пробив колесо і немає запаски: важливі поради водіям

Шина пробита, а запасного колеса в багажнику немає: ситуація для вітчизняних шляхів неприпустима, але в наш час цілком реальна. Як доїхати додому, якщо пошкоджено колесо, а запаски з собою немає?

Водіїв, які виїздять з дому без запасного колеса, насправді доволі багато, хоча може не всі роблять це з власної волі. Скажімо, це власники сучасних моделей з ремкомплектом замість запаски, а також відчайдушні автомобілісти, які понад усе цінують обсяг багажника – в першу чергу, машини яких оснащені ГБО з балоном у ніші запаски.

Та й ті з автомобілістів, хто чесно возить у багажнику повнорозмірне п’яте колесо, теж, бува, зіткаються з ситуацією, коли шина з діркою є, а запаски на її місце немає. Скажімо, коли на глибокій вибоїні постраждало відразу два колеса. Тож чим замінити запаску у скрутній ситуації?

Спробуйте ремонт

Подивіться, що саме з колесом? Якщо ви трохи вмієте робити щось руками, можна спробувати залатати пробоїну – але для цього потрібно мати (чи придбати в найближчому магазині) нехитрий ремкомплект. Трапляється, що після удару о край ями сама покришка зберігає герметичність, а колісний диск мнеться і частково пропускає повітря в тому місці. Відтак, колесо може втратити тиск тільки в момент удару, а потім шину можна підкачувати і продовжувати рух до місця ремонту.

Просити допомоги в друзів

Телефонуйте рідним чи друзям, щоб привезли вам запасне колесо. Де його взяти, комплектне і накачане – це питання не менш складне. Можливо, хай спробують орендувати його на шиномонтажі чи в іншого власника такої ж моделі, як у вас.

Служба ассистансу

Якщо у вас нещодавно куплена “офіційна” машина, вилучайте з бардачка візитку менеджера автосалона і вимагайте допомоги у дорозі, яку часто офіціали обіцяють своїм клієнтам. Але зважте, що безкоштовним цей виклик буде тільки в якомусь винятковому випадку.

Вояж на шиномонтаж

Спробуйте зупинити машину, яка проїздить повз вас. Хай колега-водій підвезе вас разом з вашим пробитим колесом до найближчого шиномонтажу. Або попросіть когось з місцевих заїхати у майстерню і замовити виїзд сервісмена до вас на місце. Якщо в автосервісі буде вільна людина з машиною, вона зможе забрати ваше пошкоджене колесо, звозити його на ремонт і привезти назад уже справним.

Позичити колесо

Спробуйте зупинити машину вашої марки, яка проїжджатиме повз вас, і попросити у водія в борг запаску – ненадовго, хоча б до найближчого шиномонтажу, куди ви приїдете разом і де він отримає своє колесо назад.

Виклик евакуатора

Певно, це буде найдорожчій ремонт шини у світі, але варіант надійний. Головне, щоб водій евакуатора зміг знайти вас десь на місцевості. А вам важливо знайти номер евакуатора не тільки недорогого, а й такого, який базується найближче до вас, щоб не платити зайвого за порожній пробіг.

Суворий варіант

У крайньому випадку, коли треба дістатися цивілізації будь-що, машина буде їхати і на колесі зі спущеною шиною. Щоправда, шина при цьому буде по-варварському розірвана на шматки, та й колісний диск не факт що підлягатиме ремонту. Чим меншою буде швидкість (хоч і 5 км/год), тим довше протримається шина, також менша швидкість забезпечить машині більш-менш прийнятну керованість і збереження фарби та антикору на колісних арках. Також майте на увазі, що цей спосіб однозначно не сподобається поліцейським, які трапляться вам по дорозі.

Коротко

Якщо ви постійно їздите без запаски, варто завчасно підготувати один з варіантів дій на випадок пошкодження колеса. Перш за все, краще, щоб сама запаска таки існувала і зберігалася в певному місці, доступному, наприклад, для когось з ваших друзів. З яким у вас буде угода про те, що він приїде вам на допомогу разом з колесом. А ви у свою чергу, можете пообіцяти надійній людині таку саму послугу.