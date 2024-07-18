Что делать, если пробил колесо и нет запаски: важные советы водителям

Шина пробита, а запасного колеса в багажнике нет: ситуация для отечественных путей недопустима, но в настоящее время вполне реальна. Как доехать домой, если повреждено колесо, а запаски с собой нет?

Водителей, которые выезжают из дома без запасного колеса, действительно достаточно много, хотя может не все делают это по собственной воле. Скажем, это владельцы современных моделей с ремкомплектом вместо запаски, а также отчаянные автомобилисты, больше всего ценящие объем багажника – в первую очередь, машины которых оснащены ГБО с баллоном в нише запаски.

Да и те из автомобилистов, кто честно возит в багажнике полноразмерное пятое колесо, тоже случайно сталкиваются с ситуацией, когда шина с дыркой есть, а запаски на ее место нет. Скажем, когда на глубокой рытвине пострадало сразу два колеса. Так чем заменить запаску в затруднительной ситуации?

Попробуйте ремонт

Посмотрите, что с колесом? Если вы немного умеете делать что-то руками, можно попробовать залатать пробоину – но для этого нужно иметь (или приобрести в ближайшем магазине) бесхитростный ремкомплект. Случается, что после удара в край ямы сама покрышка сохраняет герметичность, а колесный диск мнется и частично пропускает воздух в том месте. Следовательно, колесо может потерять давление только в момент удара, а затем шину можно подкачивать и продолжать движение к месту ремонта.

Просить помощи у друзей

Звоните родным или друзьям, чтобы привезли запасное колесо. Где его взять, комплектный и накаченный – это вопрос не менее сложный. Возможно, пусть попытаются арендовать его на шиномонтаже или у другого владельца такой же модели, как у вас.

Служба ассистанса

Если у вас недавно куплена официальная машина, извлекайте из бардачка визитку менеджера автосалона и требуйте помощи в дороге, которую часто официалы обещают своим клиентам. Но учтите, что бесплатным этот вызов будет только в каком-то исключительном случае.

Вояж на шиномонтаж

Попытайтесь остановить машину, которая проезжает мимо вас. Пусть коллега-водитель подвезет вас вместе с вашим пробитым колесом до ближайшего шиномонтажа. Или попросите кого-нибудь из местных заехать в мастерскую и заказать выезд сервисмена к вам на место. Если в автосервисе будет свободный человек с машиной, он сможет унести ваше поврежденное колесо, свозить его на ремонт и привезти обратно уже исправным.

Одолжить колесо

Попытайтесь остановить машину вашей марки, которая будет проезжать мимо вас, и попросить у водителя в долг запаску – ненадолго, хотя бы до ближайшего шиномонтажа, куда вы приедете вместе и где он получит свое колесо назад.

Вызов эвакуатора

Наверное, это будет самый дорогой ремонт шины в мире, но вариант надежен. Главное, чтобы водитель эвакуатора смог найти вас где-нибудь на местности. А вам важно найти номер эвакуатора не только недорогого, но и базирующегося ближе всего к вам, чтобы не платить лишнего за пустой пробег.

Строгий вариант

В крайнем случае, когда надо добраться цивилизации во что бы то ни стало, машина будет ехать и на колесе со спущенной шиной. Правда, шина при этом будет по-варварски разорвана на куски, да и колесный диск не факт, что подлежит ремонту. Чем меньше будет скорость (хотя и 5 км/ч), тем дольше продержится шина, также меньше скорость обеспечит машине более или менее приемлемую управляемость и сохранение краски и антикора на колесных арках. Также имейте в виду, что этот способ однозначно не понравится полицейским, случившимся вам по дороге.

Кратко

Если вы постоянно ездите без запаски, следует заранее подготовить один из вариантов действий на случай повреждения колеса. Прежде всего, лучше, чтобы сама запаска таки существовала и хранилась в определенном месте, доступном, например, для кого-нибудь из ваших друзей. С каким у вас будет договор о том, что он приедет вам на помощь вместе с колесом. А вы в свою очередь можете пообещать надежному человеку такую же услугу.