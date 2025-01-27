Мобілізація до 25 років: юрист пояснив, кого можуть забрати в армію
Загальна мобілізація в Україні триває. У деяких окремих випадках потрапити на службу можуть навіть особи віком до 25 років.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.
Хто може бути мобілізований до 25 років
Експерт нагадав, що відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізованими можуть бути тільки особи в статусі військовозобов'язаного.
"За загальним правилом такий статус особа набуває коли досягає 25 років. Проте є випадки, коли це стається раніше", - повідомив Гончаренко.
За його словами, йдеться про ситуацію, коли особа пройшла строкову службу, була визнана обмежено-придатною або ж проходила службу за контрактом в Збройних силах України (ЗСУ).
"Тобто якщо особа у віці 18 років є військовозобов'язаною, то її можуть мобілізувати", - пояснив юрист.
Насамкінець він зауважив, що закон, який "виправляє цю ситуацію та забороняє мобілізацію всіх чоловіків до 25 років", на жаль, досі перебуває на підписі у президента.
Мобілізаційний вік в Україні
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".
Того ж дня очільник держави видав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію" - для поповнення ЗСУ та інших військових формувань новими військовослужбовцями по всій території країни.
Згодом воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.
На початку квітня 2024 року Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
В цілому ж призову в Україні підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років без протипоказань щодо здоров'я та права на відстрочку (при цьому чоловіки віком 18-25 років вважаються призовниками й у більшості випадків не можуть бути мобілізовані).
Тим часом міжнародні партнери неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Цим займалась попередня адміністрація США, а згодом з таким закликом виступив радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц.
Водночас член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський вважає, що Україна не може виграти розпочату Росією війну збільшуючи кількість Збройних сил.
На його думку, для перемоги партнерам необхідно передати Україні високотехнологічні зразки озброєння та далекобійні ракети, які будуть вражати об'єкти на території ворога.
22 січня 2025 року президент Зеленський вкотре виступив категорично проти зниження мобілізаційного віку. На його думку, це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.
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