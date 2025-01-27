Мобілізація до 25 років: юрист пояснив, кого можуть забрати в армію

Загальна мобілізація в Україні триває. У деяких окремих випадках потрапити на службу можуть навіть особи віком до 25 років.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко .

Хто може бути мобілізований до 25 років

Експерт нагадав, що відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізованими можуть бути тільки особи в статусі військовозобов'язаного.

"За загальним правилом такий статус особа набуває коли досягає 25 років. Проте є випадки, коли це стається раніше", - повідомив Гончаренко.

За його словами, йдеться про ситуацію, коли особа пройшла строкову службу, була визнана обмежено-придатною або ж проходила службу за контрактом в Збройних силах України (ЗСУ).

"Тобто якщо особа у віці 18 років є військовозобов'язаною, то її можуть мобілізувати", - пояснив юрист.

Насамкінець він зауважив, що закон, який "виправляє цю ситуацію та забороняє мобілізацію всіх чоловіків до 25 років", на жаль, досі перебуває на підписі у президента.