Що робити, якщо повістку передають через родичів: пояснення юриста

Чи можуть вручати повістки через родичів: пояснення

Іноді буває так, що представники ТЦК не вручають повістки напряму, а намагаються передати їх чоловікам призовного віку через родичів. Наприклад, коли приходять до них додому. Але при цьому чоловік не брав документа і не розписувався в його отриманні.

"Така повістка не зобов'язує до явки в ТЦК. Тому що у повістки є корінець, на якому має розписатись особа, яка її отримала. Корінець відривається і повертається до ТЦК. На основі цього у представників ТЦК з'являється інформація про те, що саме ця особа належно чином оповіщена. Якщо підтвердження оповіщення немає, то в такому випадку немає підстав застосовувати відповідальність за неявку", – говорить Антон Маринич.

За словами фахівця, родичам таку повістку можна не отримувати, оскільки існує обов'язок вручення її особисто саме тій людині, чиє прізвище вказане у документі.

"Законодавством України не передбачено, щоб родичі якось передавали або тим паче отримували повістки замість військовозобов'язаного. Але такі випадки в моїй практиці були. Навіть двірники намагалися вручати повістки, передавали родичам", – додає співрозмовник.

До слова, дзвінки з ТЦК на особисті телефони військовозобов'язаних теж не вважаються належним способом оповіщення і є суто рекомендаційними. Винятки становлять ситуації, коли чоловік є резервістом: тоді він зобов'язаний оперативно з'явитися після дзвінка з військкомату.