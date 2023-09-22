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Что делать, если повестку передают через родственников: объяснение юриста

Фото: Обучение мобилизованных военных (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Во время мобилизации в Украине повестки мужчинам призывного возраста должны вручать только лично, и человеку необходимо расписаться в получении документа.

Могут ли передавать повестки через родственников военнообязанным и нужно ли явиться в ТЦК, если документ не вручали лично, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Могут ли вручать повестки через родственников: объяснение

Иногда бывает так, что представители ТЦК не вручают повестки напрямую, а пытаются передать их мужчинам призывного возраста через родственников. К примеру, когда приходят к ним домой. Но при этом мужчина не брал документ и не расписывался в его получении.

"Такая повестка не обязывает к явке в ТЦК. Потому что у повестки есть корешок, на котором должно расписаться лицо, которое его получило. Корешок отрывается и возвращается в ТЦК. На основе этого у представителей ТЦК появляется информация о том, что именно это лицо надлежащим образом уведомлено. Если подтверждения уведомления нет, то в таком случае нет оснований применять ответственность за неявку", – говорит Антон Маринич.

По словам специалиста, родственникам такую повестку можно не получать, поскольку существует обязанность вручения его лично именно тому человеку, чья фамилия указана в документе.

"Законодательством Украины не предусмотрено, чтобы родственники как-то передавали или, тем более, получали повестки вместо военнообязанного. Но такие случаи в моей практике были. Даже дворники пытались вручать повестки, передавали родственникам", – добавляет собеседник.

К слову, звонки с ТЦК на личные телефоны военнообязанных тоже не считаются надлежащим способом оповещения и чисто рекомендательными. Исключения составляют ситуации, когда мужчина является резервистом: тогда он обязан оперативно явиться после звонка из военкомата.

Отметим, женщины в Украине с 1 октября могут добровольно встать на военный учет. Женщины-медики и фармацевты должны это сделать обязательно. Стало известно, будут ли выпускать женщин на военном учете за границу.

Также юрист объяснил, сработает ли экстрадиция уклонистов, выехавших за границу по поддельным документам.

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