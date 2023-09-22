Що робити, якщо повістку передають через родичів: пояснення юриста
Під час мобілізації в Україні повістки чоловікам призовного віку мають вручати тільки особисто, і людині при цьому потрібно розписатися в отриманні документа.
Чи можуть передавати повістки через родичів військовозобов'язаним і чи треба з'явитися в ТЦК, якщо документ не вручали особисто, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.
Чи можуть вручати повістки через родичів: пояснення
Іноді буває так, що представники ТЦК не вручають повістки напряму, а намагаються передати їх чоловікам призовного віку через родичів. Наприклад, коли приходять до них додому. Але при цьому чоловік не брав документа і не розписувався в його отриманні.
"Така повістка не зобов'язує до явки в ТЦК. Тому що у повістки є корінець, на якому має розписатись особа, яка її отримала. Корінець відривається і повертається до ТЦК. На основі цього у представників ТЦК з'являється інформація про те, що саме ця особа належно чином оповіщена. Якщо підтвердження оповіщення немає, то в такому випадку немає підстав застосовувати відповідальність за неявку", – говорить Антон Маринич.
За словами фахівця, родичам таку повістку можна не отримувати, оскільки існує обов'язок вручення її особисто саме тій людині, чиє прізвище вказане у документі.
"Законодавством України не передбачено, щоб родичі якось передавали або тим паче отримували повістки замість військовозобов'язаного. Але такі випадки в моїй практиці були. Навіть двірники намагалися вручати повістки, передавали родичам", – додає співрозмовник.
До слова, дзвінки з ТЦК на особисті телефони військовозобов'язаних теж не вважаються належним способом оповіщення і є суто рекомендаційними. Винятки становлять ситуації, коли чоловік є резервістом: тоді він зобов'язаний оперативно з'явитися після дзвінка з військкомату.
Відзначимо, жінки в Україні з 1 жовтня можуть добровільно стати на військовий облік. Жінки-медики та фармацевти повинні зробити це обов'язково. Стало відомо, чи випускатимуть жінок на військовому обліку за кордон.
Також юрист пояснив, чи спрацює екстрадиція ухилянтів, які виїхали за кордон за підробними документами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.