ua en ru
Пт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что делать, если повестку передают через родственников: объяснение юриста

Украина, Пятница 22 сентября 2023 11:01
UA EN RU
Что делать, если повестку передают через родственников: объяснение юриста Фото: Обучение мобилизованных военных (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Антон Маринич

Во время мобилизации в Украине повестки мужчинам призывного возраста должны вручать только лично, и человеку необходимо расписаться в получении документа.

Могут ли передавать повестки через родственников военнообязанным и нужно ли явиться в ТЦК, если документ не вручали лично, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Могут ли вручать повестки через родственников: объяснение

Иногда бывает так, что представители ТЦК не вручают повестки напрямую, а пытаются передать их мужчинам призывного возраста через родственников. К примеру, когда приходят к ним домой. Но при этом мужчина не брал документ и не расписывался в его получении.

"Такая повестка не обязывает к явке в ТЦК. Потому что у повестки есть корешок, на котором должно расписаться лицо, которое его получило. Корешок отрывается и возвращается в ТЦК. На основе этого у представителей ТЦК появляется информация о том, что именно это лицо надлежащим образом уведомлено. Если подтверждения уведомления нет, то в таком случае нет оснований применять ответственность за неявку", – говорит Антон Маринич.

По словам специалиста, родственникам такую повестку можно не получать, поскольку существует обязанность вручения его лично именно тому человеку, чья фамилия указана в документе.

"Законодательством Украины не предусмотрено, чтобы родственники как-то передавали или, тем более, получали повестки вместо военнообязанного. Но такие случаи в моей практике были. Даже дворники пытались вручать повестки, передавали родственникам", – добавляет собеседник.

К слову, звонки с ТЦК на личные телефоны военнообязанных тоже не считаются надлежащим способом оповещения и чисто рекомендательными. Исключения составляют ситуации, когда мужчина является резервистом: тогда он обязан оперативно явиться после звонка из военкомата.

Отметим, женщины в Украине с 1 октября могут добровольно встать на военный учет. Женщины-медики и фармацевты должны это сделать обязательно. Стало известно, будут ли выпускать женщин на военном учете за границу.

Также юрист объяснил, сработает ли экстрадиция уклонистов, выехавших за границу по поддельным документам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
повістки Вооруженные силы Украины Мобилизация в Украине
NEWS
Зеленский пообещал освобождение Бахмута и еще двух ключевых городов
Зеленский пообещал освобождение Бахмута и еще двух ключевых городов
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя