Що робити, якщо потрапили під завали: поради, які можуть врятувати життя

У разі потрапляння під завалами, в першу чергу, важливо не панікувати й пам'ятати про те, що до місця подій вже прямують екстрені служби.
Як поводити себе під завалами?
Оцініть ситуацію навколо вас. Якщо немає можливості вибратись самотужки - кличте на допомогу й чекайте на рятувальників;
у "хвилину тиші", яку влаштовують рятувальники, щоб почути людей, які перебувають під завалами, необхідно якомога голосніше кричати та подавати сигнали;
якщо є можливість зателефонувати - наберіть рідних або ж 101;
для визволення потрібен час - спробуйте заспокоїти себе та чекати на допомогу;
якщо вас не чують, спершу треба оцінити обстановку навколо;
спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо - одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.
Зокрема важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається, у зв'язку з чим не намагайтесь самотужки розбирати завали навколо себе.
якщо вдалось вибратись - огляньте себе на наявність травм чи ран. За можливості надайте собі та іншим людям першу домедичну допомогу;
якщо немає сил вибратись самотужки - продовжуйте кликати на допомогу й чекайте на рятувальників;
в очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг спробуйте загорнутися в нього).