Что делать, если попали под завалы: советы, которые могут спасти жизнь

Спасатели дали полезные советы, а также объяснения о том, как необходимо действовать, если после обстрела оказались под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ГСЧС .

В случае попадания под завалы, в первую очередь, важно не паниковать и помнить о том, что к месту событий уже направляются экстренные службы.

Как вести себя под завалами?

Оцените ситуацию вокруг вас. Если нет возможности выбраться самостоятельно - зовите на помощь и ждите спасателей;

в "минуту тишины", которую устраивают спасатели, чтобы услышать людей, находящихся под завалами, необходимо как можно громче кричать и подавать сигналы;

если есть возможность позвонить - наберите родных или 101;

для освобождения нужно время - попробуйте успокоить себя и ждать помощи;

если вас не слышат, сначала надо оценить обстановку вокруг;

попробуйте осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно - сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти конечность.

В частности важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится, в связи с чем не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.