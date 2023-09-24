Что делать, если попали под завалы: советы, которые могут спасти жизнь

В случае попадания под завалы, в первую очередь, важно не паниковать и помнить о том, что к месту событий уже направляются экстренные службы.
Как вести себя под завалами?
Оцените ситуацию вокруг вас. Если нет возможности выбраться самостоятельно - зовите на помощь и ждите спасателей;
в "минуту тишины", которую устраивают спасатели, чтобы услышать людей, находящихся под завалами, необходимо как можно громче кричать и подавать сигналы;
если есть возможность позвонить - наберите родных или 101;
для освобождения нужно время - попробуйте успокоить себя и ждать помощи;
если вас не слышат, сначала надо оценить обстановку вокруг;
попробуйте осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно - сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти конечность.
В частности важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится, в связи с чем не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.
если удалось выбраться - осмотрите себя на наличие травм или ран. По возможности окажите себе и другим людям первую домедицинскую помощь;
если нет сил выбраться самостоятельно - продолжайте звать на помощь и ждите спасателей;
в ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее).