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Что делать, если попали под завалы: советы, которые могут спасти жизнь

Фото: иллюстрированное изображение (Павел Петров)
Автор: Сергей Пышкин

Спасатели дали полезные советы, а также объяснения о том, как необходимо действовать, если после обстрела оказались под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ГСЧС.

В случае попадания под завалы, в первую очередь, важно не паниковать и помнить о том, что к месту событий уже направляются экстренные службы.

Как вести себя под завалами? 

  • Оцените ситуацию вокруг вас. Если нет возможности выбраться самостоятельно - зовите на помощь и ждите спасателей; 
  • в "минуту тишины", которую устраивают спасатели, чтобы услышать людей, находящихся под завалами, необходимо как можно громче кричать и подавать сигналы; 
  • если есть возможность позвонить - наберите родных или 101;
  • для освобождения нужно время - попробуйте успокоить себя и ждать помощи; 
  • если вас не слышат, сначала надо оценить обстановку вокруг; 
  • попробуйте осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно - сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти конечность.

В частности важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится, в связи с чем не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя. 

  • если удалось выбраться - осмотрите себя на наличие травм или ран. По возможности окажите себе и другим людям первую домедицинскую помощь; 
    если нет сил выбраться самостоятельно - продолжайте звать на помощь и ждите спасателей; 
    в ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее).

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ГСЧС