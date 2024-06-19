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Що робити, якщо під час оновлення даних виявилось, що ти "у розшуку": відповідь Міноборони

Ілюстративне фото: у Міноборони пояснили, що робити, якщо у "Резерев+" стоїть статус "у розшуку" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Військовозобов'язані українці можуть оновити свої дані за допомогою застосунку "Резерев+". Однак під час оновлення даних там може з'явитись статус "у розшуку".

Про, те що робити у таких випадках йдеться у відповіді Міністерства оборони України на запит РБК-Україна.

Згідно з інформацією від Міністерства оборони, дії у випадку виявлення статусу "у розшуку" під час оновлення персональних даних залежать від того, який спосіб оновлення ви обрали.

Якщо ви виявили статус "у розшуку" під час оновлення даних у системі "Резерв+", рекомендується повторно авторизуватися у застосунку. Якщо статус не зник після цього кроку, необхідно особисто відвідати ваш Територіальний центр комплектування (ТЦК), де можна буде детально вирішити цю ситуацію та оновити свої персональні дані.

Якщо ж статус "у розшуку" було виявлено під час оновлення даних у Центрі надання адміністративних послуг населенню (ЦНАП), також рекомендується особисто звернутися до вашого ТЦК для повторного оновлення інформації.

Міноборони зазначає, що статус "у розшуку" може з'являтися у громадян, які порушили правила військового обліку, зокрема у таких випадках:

  • які не зареєструвались на військовий облік після досягнення 25 років (до 18 травня 2024 року - до 27 років);
  • які не стали на військовий облік за задекларованим місцем проживання після зняття з військового обліку (наприклад, після зміни місця проживання з іншої місцевості України чи з-за кордону);
  • громадяни, які не з'явилися до ТЦК у визначені терміни без поважних причин після отримання повістки для оновлення персональних даних тощо.

Зверніть увагу, що така ситуація вимагає оперативних заходів і вирішення питання особисто у військовому комісаріаті або Територіальному центрі комплектування.

Резерв+

Відповідно до недавніх змін у законі про мобілізацію, всі особи під військовим зобов'язанням повинні оновити свої персональні дані протягом 60 днів. Це можна зробити різними способами, зокрема через електронний кабінет у мобільному додатку "Резерв+".

Крім того, відсьогодні "Резерв+" має QR-код, що позбавляє необхідності носити з собою паперовий військовий квиток.

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Мобілізація в Україні