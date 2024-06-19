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Что делать, если при обновлении данных оказалось, что ты "в розыске": ответ Минобороны

Иллюстративное фото: у Минобороны объяснили, что делать, если у "Резерев+" стоит статус "в розыске" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Военнообязанные украинцы могут обновить свои данные с помощью "Резерев+". Однако при обновлении данных там может появиться статус "в розыске".

О том, что делать в таких случаях говорится в ответе Министерства обороны Украины на запрос РБК-Украина.

Согласно информации Министерства обороны, действия в случае обнаружения статуса "в розыске" при обновлении персональных данных зависят от того, какой способ обновления вы выбрали.

Если вы обнаружили статус "розыска" при обновлении данных в системе "Резерв+", рекомендуется повторно авторизироваться в приложении. Если статус не исчез после этого шага, необходимо лично посетить ваш Территориальный центр комплектования (ТЦК), где можно будет подробно разрешить ситуацию и обновить свои персональные данные.

Если же статус "в розыске" был обнаружен при обновлении данных в Центре предоставления административных услуг населению (ЦНАП), также рекомендуется лично обратиться в ваш ТЦК для обновления информации.

Минобороны отмечает, что статус "в розыске" может появляться у граждан, нарушивших правила военного учета, в частности:

  • которые не зарегистрировались на военный учет после достижения 25 лет (до 18 мая 2024 – до 27 лет);
  • которые не стали на военный учет по задекларированному месту жительства после снятия с военного учета (например, после смены места жительства из другой местности Украины или из-за границы);
  • граждане, которые не явились в ТЦК в определенные сроки без уважительных причин после получения повестки для обновления персональных данных и т.п.

Обратите внимание, что такая ситуация требует оперативных мер и разрешения вопроса лично в военном комиссариате или Территориальном центре комплектования.

Резерв+

В соответствии с недавними изменениями в законе о мобилизации все лица под военным обязательством должны обновить свои персональные данные в течение 60 дней. Это можно сделать разными способами, в частности через электронный кабинет в мобильном приложении "Резерв+".

Кроме того, с сегодняшнего дня "Резерв+" имеет QR-код, что избавляет от необходимости носить с собой бумажный военный билет.

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Мобилизация в Украине