Що робити, якщо орендодавець відмовляється повертати завдаток: роз’яснення юриста

Українці часто зіштовхуються із необхідністю орендувати житло. Проте трапляються неприємні моменти, коли орендодавець відмовляється повертати завдаток.
Як діяти в такому випадку, до кого звертатися та які документи допоможуть відстояти свої права, РБК-Україна дізналося із радниці юридичної фірми "Результат" Ірини Гончаренко.
Відповідно до Цивільного кодексу України (ЦКУ), завдаток – це сума грошей, яка передається однією стороною іншій як підтвердження договору і забезпечення його виконання (ст. 570 ЦКУ). Завдаток виконує кілька функцій:
Для того, щоб кошти вважалися завдатком, у договорі чи розписці має бути чітко вказано це слово. Якщо такого зазначення немає, сума вважається авансом.
При укладанні договорів важливо розрізняти завдаток та аванс, адже вони мають різний правовий статус і наслідки у разі порушення умов угоди. На законодавчому рівні поняття "аванс" не визначено, проте Велика Українська Енциклопедія трактує його як грошову суму, передану в рахунок майбутніх платежів. На відміну від завдатку:
Завдаток, своєю чергою, виконує функцію забезпечення зобов'язань. У разі їх невиконання:
Якщо сторони не уклали договір оренди, аванс, підтверджений розпискою, має бути повернутий орендодавцем незалежно від причин невиконання зобов'язань. У разі відмови повернути кошти орендар має право звернутися до суду.
Розписку бажано складати у присутності третьої особи (сусідів, ріелторів тощо), щоб уникнути можливих суперечок.
У день передачі авансу сторони можуть підписати договір оренди, в якому чітко зазначити суму авансового платежу. Це стане підставою для подання позову у разі невиконання умов договору.
Під час підписання договору важливо уважно прописати у документах умови передачі коштів. При цьому варто використовувати юридичні формулювання (наприклад, "завдаток" чи "аванс") відповідно до бажаних наслідків, зазначає Ірина Гончаренко. У разі сумнівів вона радить консультуватися з юристом.
Якщо орендодавець відмовляється повертати завдаток:
Укладайте письмовий договір. У ньому має бути чітко вказано статус платежу – завдаток чи аванс, а також порядок повернення коштів.
Оформлюйте розписку. У розписці обов’язково вказуйте: суму, мету передачі коштів, дату та підписи сторін.
Залучайте свідків. Це може бути рієлтор, сусід чи інша третя особа.
Обговорюйте деталі заздалегідь. Уточніть умови повернення коштів у разі зміни планів.
Київський районний суд м. Полтава в рішенні від 20 червня 2023 року (справа №552/1638/23) зазначив, що аванс є грошовою сумою або майновою цінністю, яка передається в рахунок майбутніх платежів.
Аванс не виконує функцію забезпечення зобов’язання, тому він підлягає поверненню незалежно від причин невиконання договору.
Завдаток, на відміну від авансу, виконує функцію забезпечення зобов’язання: якщо умови договору порушує сторона, яка дала завдаток, вона його втрачає, а якщо сторона, яка отримала завдаток, то вона повинна повернути його у подвійному розмірі.
Верховний Суд України у постанові від 13 лютого 2013 року (справа №6-17цс12) підтвердив, що якщо договір між сторонами не укладено, передана грошова сума вважається авансом і підлягає поверненню.
Вінницький апеляційний суд у постанові від 29 серпня 2022 року (справа №752/25205/21) зазначив, що навіть за усної домовленості сторін передані кошти вважаються авансом, якщо не укладено письмового договору.
Раніше РБК-Україна писало, що восени 2024 року вартість оренди житла у Києві значно зросла, особливо в центральних районах. Найдорожчим районом столиці залишається Печерський, Шевченківський район посів друге місце за вартістю. У середньому ціновому діапазоні перебувають Голосіївський, Подільський, Солом’янський та Дарницький райони. Найбільш доступне житло пропонують у Деснянському районі.
Також ми писали, що у жовтні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7149 гривень на місяць. За місяць ціни зросли на 0,7%, а з початку року оренда подорожчала на 8,2%.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.