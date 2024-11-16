Что делать, если арендодатель отказывается возвращать задаток: разъяснение юриста

Украинцы часто сталкиваются с необходимостью арендовать жилье. Однако случаются неприятные моменты, когда арендодатель отказывается возвращать задаток.
Как действовать в таком случае, к кому обращаться и какие документы помогут отстоять свои права, РБК-Украина узнала из советницы юридической фирмы "Результат" Ирины Гончаренко.
Согласно Гражданскому кодексу Украины (ГКУ), задаток – это сумма денег, которая передается одной стороной другой в качестве подтверждения договора и обеспечения его исполнения (ст. 570 ГКУ). Залог выполняет несколько функций:
Для того чтобы средства считались задатком, в договоре или расписке должно быть четко указано это слово. Если такого указания нет, то сумма считается авансом.
При заключении договоров важно различать задаток и аванс, ведь они имеют разный правовой статус и последствия при нарушении условий соглашения. На законодательном уровне понятие "аванс" не определено, однако Большая Украинская Энциклопедия трактует его как денежную сумму, переданную в счет будущих платежей. В отличие от задатка:
Залог, в свою очередь, выполняет функцию обеспечения обязательств. В случае их невыполнения:
Если стороны не заключили договор аренды, аванс, подтвержденный распиской, должен быть возвращен арендодателем независимо от причин невыполнения обязательств. В случае отказа возвратить средства арендатор имеет право обратиться в суд.
Расписку желательно составлять в присутствии третьего лица (соседей, риэлторов и т.п.) во избежание возможных споров.
В день передачи аванса стороны могут подписать договор аренды, в котором четко указать сумму авансового платежа. Это станет основанием для подачи иска при невыполнении условий договора.
При подписании контракта принципиально пристально прописать в документах условия передачи средств. При этом следует использовать юридические формулировки (например, "задаток" или "аванс") в соответствии с желаемыми последствиями, отмечает Ирина Гончаренко. В случае сомнений, она советует консультироваться с юристом.
Если арендодатель отказывается возвращать задаток:
Заключайте письменный договор. В нем должен быть четко указан статус платежа – задаток или аванс, а также порядок возврата средств.
Оформляйте расписку. В расписке обязательно указывайте: сумму, цель передачи денежных средств, дату и подписи сторон.
Привлекайте свидетелей. Это может быть риелтор, сосед или другое третье лицо.
Обсуждайте детали заранее. Уточните условия возврата средств при изменении планов.
Киевский районный суд г. Полтава в решении от 20 июня 2023 г. (дело №552/1638/23) отметил, что аванс является денежной суммой или имущественной ценностью, которая передается в счет будущих платежей.
Аванс не выполняет функции обеспечения обязательства, поэтому он подлежит возврату независимо от причин невыполнения договора.
Залог, в отличие от аванса, выполняет функцию обеспечения обязательства: если условия договора нарушает сторона, давшая задаток, она его теряет, а если сторона, получившая задаток, она должна вернуть его в двойном размере.
Верховный Суд Украины в постановлении от 13 февраля 2013 г. (дело №6-17цс12) подтвердил, что если договор между сторонами не заключен, переданная денежная сумма считается авансом и подлежит возврату.
Винницкий апелляционный суд в постановлении от 29 августа 2022 года (дело №752/25205/21) отметил, что даже по устной договоренности сторон переданные средства считаются авансом, если не заключен письменный договор.
Ранее РБК-Украина писало, что осенью 2024 стоимость аренды жилья в Киеве значительно выросла, особенно в центральных районах. Самым дорогим районом столицы остается Печерский, Шевченковский район занял второе место по стоимости. В среднем ценовом диапазоне находятся Голосеевский, Подольский, Соломенский и Дарницкий районы. Наиболее доступное жилье предлагают в Деснянском районе.
Также мы писали, что в октябре 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7149 гривен в месяц. За месяц цены выросли на 0,7%, а с начала года аренда подорожала на 8,2%.
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