Що робити, якщо опинився під завалами разом із дитиною: відповідь ДСНС
Якщо людина разом з дитиною опинилась під завалами, потрібно дотримуватися певних правил. Важливо зберігати спокій та підтримувати дитину розмовами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відомство пояснило, що представництво Дитячого фонду ООН в Україні та ДСНС радять, що перш за все потрібно переконатися, що дитина не поранена. Далі йому треба допомогти заспокоїтись.
"Приміром, обійміть або візьміть за руку. Також попросіть малюків дихати разом з вами глибоко та повільно", - йдеться у повідомленні від Мінреінтеграції.
Якщо ж під завалами поряд не виявилося води, необхідно попросити дитину затримувати в роті слину і здійснювати рухи, наче вона її жує і ковтає. Це також допоможе заспокоїтися.
Якщо дитина перебуває під завалами одна
У таких випадках необхідно покликати його, щоб зрозуміти, чи у свідомості дитина. Також потрібно запитати у дитини про її самопочуття.
"Постійно підтримуйте з нею зв'язок: розповідайте різні історії та згадуйте спільні радісні моменти. Переконайтеся, що допомога обов'язково прийде", - додали фахівці.
Скільки людей постраждали від війни в Україні
У лютому ООН повідомила, що через російське вторгнення в Україну загинуло понад 10,5 тисяч людей, майже 20 тисяч отримали поранення.
Також комісія ООН зібрала додаткові докази серйозних порушень та міжнародних злочинів, у тому числі воєнних злочинів та потенційно злочинів проти людяності, вчинених росіянами на тимчасово окупованих територіях. МЗС України відзначило шокуючий характер висновків комісії ООН.
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