Что делать, если оказался под завалами вместе с ребенком: ответ ГСЧС

Если человек вместе с ребенком оказался под завалами, нужно соблюдать определенные правила. Важно сохранять спокойствие и поддерживать ребенка разговорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ведомство объяснило, что представительство Детского фонда ООН в Украине и ГСЧС советуют, что прежде всего нужно убедиться, что ребенок не ранен. Дальше ему нужно помочь успокоиться.

"К примеру, обнимите или возьмите за руку. Также попросите малышей дышать вместе с вами глубоко и медленно", - говорится в сообщении Минреинтеграции.

Если же под завалами рядом не оказалось воды, необходимо попросить ребенка задерживать во рту слюну и совершать движения, словно она ее жует и проглатывает. Это тоже поможет успокоиться.

Если ребенок находится под завалами один

В таких случаях необходимо позвать его, чтобы понять, в сознании ли ребенок. Также нужно спросить у ребенка о его самочувствии.

"Постоянно поддерживайте с ней связь: рассказывайте разные истории и вспоминайте общие радостные моменты. Убедитесь, что помощь обязательно придет", - добавили специалисты.