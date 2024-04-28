Что делать, если оказался под завалами вместе с ребенком: ответ ГСЧС
Если человек вместе с ребенком оказался под завалами, нужно соблюдать определенные правила. Важно сохранять спокойствие и поддерживать ребенка разговорами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Ведомство объяснило, что представительство Детского фонда ООН в Украине и ГСЧС советуют, что прежде всего нужно убедиться, что ребенок не ранен. Дальше ему нужно помочь успокоиться.
"К примеру, обнимите или возьмите за руку. Также попросите малышей дышать вместе с вами глубоко и медленно", - говорится в сообщении Минреинтеграции.
Если же под завалами рядом не оказалось воды, необходимо попросить ребенка задерживать во рту слюну и совершать движения, словно она ее жует и проглатывает. Это тоже поможет успокоиться.
Если ребенок находится под завалами один
В таких случаях необходимо позвать его, чтобы понять, в сознании ли ребенок. Также нужно спросить у ребенка о его самочувствии.
"Постоянно поддерживайте с ней связь: рассказывайте разные истории и вспоминайте общие радостные моменты. Убедитесь, что помощь обязательно придет", - добавили специалисты.
Сколько человек пострадало от войны в Украине
В феврале ООН сообщила, что из-за российского вторжения в Украину погибли более 10,5 тысяч человек, почти 20 тысяч получили ранения.
Также комиссия ООН собрала дополнительные доказательства серьезных нарушений и международных преступлений, в том числе военных и потенциально преступлений против человечности, совершенных россиянами на временно оккупированных территориях. МИД Украины отметил шокирующий характер выводов комиссии ООН.
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