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Что делать, если оказался под завалами вместе с ребенком: ответ ГСЧС

Украина, Воскресенье 28 апреля 2024 16:50
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Что делать, если оказался под завалами вместе с ребенком: ответ ГСЧС Архивное фото: спасатели дали советы на случай, если вы попали под завал с ребенком (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Если человек вместе с ребенком оказался под завалами, нужно соблюдать определенные правила. Важно сохранять спокойствие и поддерживать ребенка разговорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ведомство объяснило, что представительство Детского фонда ООН в Украине и ГСЧС советуют, что прежде всего нужно убедиться, что ребенок не ранен. Дальше ему нужно помочь успокоиться.

"К примеру, обнимите или возьмите за руку. Также попросите малышей дышать вместе с вами глубоко и медленно", - говорится в сообщении Минреинтеграции.

Если же под завалами рядом не оказалось воды, необходимо попросить ребенка задерживать во рту слюну и совершать движения, словно она ее жует и проглатывает. Это тоже поможет успокоиться.

Если ребенок находится под завалами один

В таких случаях необходимо позвать его, чтобы понять, в сознании ли ребенок. Также нужно спросить у ребенка о его самочувствии.

"Постоянно поддерживайте с ней связь: рассказывайте разные истории и вспоминайте общие радостные моменты. Убедитесь, что помощь обязательно придет", - добавили специалисты.

Сколько человек пострадало от войны в Украине

В феврале ООН сообщила, что из-за российского вторжения в Украину погибли более 10,5 тысяч человек, почти 20 тысяч получили ранения.

Также комиссия ООН собрала дополнительные доказательства серьезных нарушений и международных преступлений, в том числе военных и потенциально преступлений против человечности, совершенных россиянами на временно оккупированных территориях. МИД Украины отметил шокирующий характер выводов комиссии ООН.

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