Що робити, якщо окупанти заселились у ваше житло: поради для українців

Якщо окупанти заселились в житло чи квартиру, українці мають право сповістити правоохоронців про факт захоплення житла. При цьому, зробити це можна у будь-який момент, попри те, коли саме це відбулося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодару Дмитра Орлова.
"Потерпілий має подати заяву про злочин до Національної поліції або Служби безпеки України. В ній необхідно вказати свої особисті дані й за можливості додати до заяви зібрані документи або відомості про злочин", - розповів він.
Заяву про злочин можуть подати як самі потерпілі, так і їхні родичі, друзі, знайомі, а також ті, хто став свідком такого випадку.
Зазначимо, що окупанти часто заселяються в уцілілі після обстрілу будинки та квартири українців на тимчасово захоплених територіях. Часто вони таким чином розселяють свій особовий склад у тимчасово окупованих містах.
Наприклад, російські війська заселяються в багатоповерхові будинки в Токамаку, де вже мешкають громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.