Росіяни підселяються до жителів Токмака, які живуть у багатоповерхівках, - Генштаб

Російські війська продовжують скоювати злочини в окупованому Токмаку (Запорізька область). Вони заселяються в багатоповерхові будинки, де вже живуть цивільні люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони примусово проживають разом з цивільним населенням в їхніх будинках з метою використання мирних мешканців як "живого щита".

"Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють в багатоповерхових будинках, де проживають місцеві жителі", - додали у Генштабі.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області. На його думку, контрнаступ ЗСУ піде швидше, коли буде звільнений Токмак.

Також нещодавно росіяни збили свій винищувач Су-35 поблизу Токмака. Британська розвідка підтвердила цю інформацію.