Что делать, если оккупанты заселились в ваше жилье: советы для украинцев

Если оккупанты заселились в жилье или квартиру, украинцы имеют право известить правоохранителей о факте захвата жилья. При этом сделать это можно в любой момент, несмотря на то, когда именно это произошло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
"Потерпевший должен подать заявление о преступлении в Национальную полицию или Службу безопасности Украины. В нем необходимо указать свои личные данные и по возможности добавить в заявление собранные документы или сведения о преступлении", - рассказал он.
Заявление о преступлении могут подать как сами потерпевшие, так и их родственники, друзья, знакомые, а также ставшие свидетелями такого случая.
Отметим, что оккупанты часто заселяются в уцелевшие после обстрелов дома и квартиры украинцев на временно захваченных территориях. Часто они таким образом расселяют свой личный состав во временно оккупированных городах.
Например, российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.
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