Що робити, якщо немає візи тимчасового захисту у Чехії: поради Міграційної служби

Якщо у громадяна України немає права на тимчасовий захист у Чехії, все одно він може легально залишитися у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Як зазначає Міністерство внутрішніх справ Чехії, альтернативою є віза толерантності, яку видають на понад 90 днів. Подати документи на таку візу людина може особисто у відділенні OAMP MV (департамент надання притулку і міграційної політики МВС Чехії).
Який алгоритм дій у такій ситуації?
Для початку необхідно записатися на візит у відділення, що прив’язане до адреси проживання заявника. При відвідуванні відділення із собою потрібно мати:
Законний термін для оформлення рішення заяви становить 30 днів. Повідомлення про результат рішення надсилають поштою. Якщо не буде виконано одну з наведених вище вимог або не сплачено адміністративний збір, то такий запит буде вважатися неприйнятим і буде повернутий заявникові.
Зверніть увагу! Візи толерантності (стерпіння, strpění) і тимчасового захисту (dočasné ochrany) - це не однакові візи.
Чи можлива депортація за відсутності візи тимчасового захисту?
Наразі запущено сайт для подовження візи тимчасового захисту, проте люди, які, наприклад, отримали канадську візу, не мають права на подовження й очікують на детальну інформацію. Одним із варіантів залишитися в Чехії є отримання візи толерантності. Теоретично, на людей із канадською візою можуть відкрити впровадження на депортацію. Але депортувати не можуть через російське вторгнення в Україну, тому нададуть візу толерантності. Біженці перебуватимуть у статусі “на депортацію”, але можуть залишатися в Чехії.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що українці з візою в Канаду не втрачають право на прихисток у Чехії. Міністерство внутрішніх справ країни зробило виняток у процедурі подовження тимчасового захисту.
Нагадаємо, ми писали, що у Чехії стартувала реєстрація для продовження тимчасового захисту.
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