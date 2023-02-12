Что делать, если нет визы временной защиты в Чехии: советы Миграционной службы

Если у граждан Украины нет права на временную защиту в Чехии, все равно он может легально остаться в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Как отмечает Министерство внутренних дел Чехии, альтернативой является виза толерантности, выдаваемая более чем на 90 дней. Представить документы на такую визу человек может лично в отделении OAMP MV (департамент предоставления убежища и миграционной политики МВД Чехии).
Каков алгоритм действий в такой ситуации?
Для начала необходимо записаться на визит в отделение, привязанное к адресу жительства заявителя. При посещении отделения с собой нужно иметь:
Законный срок оформления решения заявления составляет 30 дней. Уведомление о результате решения отправляется по почте. Если не будет выполнено одно из вышеприведенных требований или не уплачен административный сбор, то такой запрос будет считаться непринятым и будет возвращен заявителю.
Обратите внимание! Визы толерантности (стерпения, strpenia) и временной защиты (dočasné ochrany) - это не одинаковые визы.
Возможна ли депортация при отсутствии визы временной защиты?
В настоящее время запущен сайт для продления визы временной защиты, однако люди, которые, например, получили канадскую визу, не имеют права на продление и ожидают подробной информации. Одним из вариантов остаться в Чехии есть получение визы толерантности. Теоретически, на людей с канадской визой могут открыть производство на депортацию. Но депортировать не могут из-за российского вторжения в Украину, поэтому выдадут визу толерантности. Беженцы будут находиться в статусе на депортацию, но могут оставаться в Чехии.
Недавно РБК-Украина сообщало, что украинцы с визой в Канаду не теряют право на убежище в Чехии. Министерство внутренних дел страны сделало исключение в процедуре продления временной защиты.
Напомним, мы писали, что в Чехии стартовала регистрация для продления временной защиты.
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