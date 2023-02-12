Що робити, якщо немає візи тимчасового захисту у Чехії: поради Міграційної служби

Якщо у громадяна України немає права на тимчасовий захист у Чехії, все одно він може легально залишитися у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Як зазначає Міністерство внутрішніх справ Чехії, альтернативою є віза толерантності, яку видають на понад 90 днів. Подати документи на таку візу людина може особисто у відділенні OAMP MV (департамент надання притулку і міграційної політики МВС Чехії).

Який алгоритм дій у такій ситуації?

Для початку необхідно записатися на візит у відділення, що прив’язане до адреси проживання заявника. При відвідуванні відділення із собою потрібно мати:

заповнену анкету;

марку на суму 300 Kč за прийняття заявки (придбати можна тільки у відділеннях Чеської пошти);

одну фотографію паспортного розміру (45 х 35 мм);

закордонний паспорт;

документи, які підтверджують наявність перешкоди, яка не дозволяє виїхати з території Чеської Республіки. Цей документ можна замінити заявою під присягою. Тобто у разі, якщо людина має статус біженця, можна написати, що причиною, чому вона не може повернутися додому, є російське вторгнення в Україну.

Законний термін для оформлення рішення заяви становить 30 днів. Повідомлення про результат рішення надсилають поштою. Якщо не буде виконано одну з наведених вище вимог або не сплачено адміністративний збір, то такий запит буде вважатися неприйнятим і буде повернутий заявникові.

Зверніть увагу! Візи толерантності (стерпіння, strpění) і тимчасового захисту (dočasné ochrany) - це не однакові візи.

Віза толерантності дійсна тільки на території Чехії, тому після виїзду з країни вона автоматично анулюється.

Власники цієї візи не є учасниками державного медичного страхування, включно з неповнолітніми особами. Потрібно придбати комерційне медичне страхування.

Іноземці із візою толерантності не мають права подати заявку на гуманітарну допомогу і не отримують жодної додаткової допомоги.

Також ця віза не дає права на вільний доступ до ринку праці, тому для отримання дозволу на працевлаштування необхідно звертатися до одного з відділень Державної служби зайнятості.

Чи можлива депортація за відсутності візи тимчасового захисту?

Наразі запущено сайт для подовження візи тимчасового захисту, проте люди, які, наприклад, отримали канадську візу, не мають права на подовження й очікують на детальну інформацію. Одним із варіантів залишитися в Чехії є отримання візи толерантності. Теоретично, на людей із канадською візою можуть відкрити впровадження на депортацію. Але депортувати не можуть через російське вторгнення в Україну, тому нададуть візу толерантності. Біженці перебуватимуть у статусі “на депортацію”, але можуть залишатися в Чехії.