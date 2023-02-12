ua ru
Вс, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что делать, если нет визы временной защиты в Чехии: советы Миграционной службы

Новина українською →
Чехия, Воскресенье 12 февраля 2023 12:43
Что делать, если нет визы временной защиты в Чехии: советы Миграционной службы Фото: в Чехии можно легально оставаться по визе толерантности (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Если у граждан Украины нет права на временную защиту в Чехии, все равно он может легально остаться в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Как отмечает Министерство внутренних дел Чехии, альтернативой является виза толерантности, выдаваемая более чем на 90 дней. Представить документы на такую визу человек может лично в отделении OAMP MV (департамент предоставления убежища и миграционной политики МВД Чехии).

Каков алгоритм действий в такой ситуации?

Для начала необходимо записаться на визит в отделение, привязанное к адресу жительства заявителя. При посещении отделения с собой нужно иметь:

  • заполненную анкету;
  • марку на сумму 300 Kč за принятие заявки (приобрести можно только в отделениях Чешской почты);
  • одну фотографию паспортного размера (45 х 35 мм);
  • загранпаспорт;
  • документы, подтверждающие наличие препятствия, не позволяющего выехать с территории Чешской Республики. Этот документ может быть заменен заявлением под присягой. То есть в случае, если человека имеет статус беженца, можно написать, что причиной, почему он не может вернуться домой, является российское вторжение в Украину.

Законный срок оформления решения заявления составляет 30 дней. Уведомление о результате решения отправляется по почте. Если не будет выполнено одно из вышеприведенных требований или не уплачен административный сбор, то такой запрос будет считаться непринятым и будет возвращен заявителю.

Обратите внимание! Визы толерантности (стерпения, strpenia) и временной защиты (dočasné ochrany) - это не одинаковые визы.

    • Виза толерантности действительна только на территории Чехии, поэтому после выезда из страны она автоматически аннулируется.
    • Владельцы этой визы не являются участниками государственного медицинского страхования, включая несовершеннолетних лиц. Нужно приобрести коммерческое медицинское страхование.
    • Иностранцы с визой толерантности не имеют права подать заявку на гуманитарную помощь и не получают никакой дополнительной помощи.
    • Также эта виза не дает права на свободный доступ к рынку труда, поэтому для получения разрешения на трудоустройство необходимо обращаться в одно из отделений Государственной службы занятости.

    Возможна ли депортация при отсутствии визы временной защиты?

    В настоящее время запущен сайт для продления визы временной защиты, однако люди, которые, например, получили канадскую визу, не имеют права на продление и ожидают подробной информации. Одним из вариантов остаться в Чехии есть получение визы толерантности. Теоретически, на людей с канадской визой могут открыть производство на депортацию. Но депортировать не могут из-за российского вторжения в Украину, поэтому выдадут визу толерантности. Беженцы будут находиться в статусе на депортацию, но могут оставаться в Чехии.

    Недавно РБК-Украина сообщало, что украинцы с визой в Канаду не теряют право на убежище в Чехии. Министерство внутренних дел страны сделало исключение в процедуре продления временной защиты.

    Напомним, мы писали, что в Чехии стартовала регистрация для продления временной защиты.

    Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Чехия Беженцы беженка
    NEWS
    Мобилизация в Украине. Кому могут аннулировать повестку: объяснение ВСУ
    Мобилизация в Украине. Кому могут аннулировать повестку: объяснение ВСУ
    DAILY
    Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
    Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм