Что делать, если нет визы временной защиты в Чехии: советы Миграционной службы

Если у граждан Украины нет права на временную защиту в Чехии, все равно он может легально остаться в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

Как отмечает Министерство внутренних дел Чехии, альтернативой является виза толерантности, выдаваемая более чем на 90 дней. Представить документы на такую визу человек может лично в отделении OAMP MV (департамент предоставления убежища и миграционной политики МВД Чехии).

Каков алгоритм действий в такой ситуации?

Для начала необходимо записаться на визит в отделение, привязанное к адресу жительства заявителя. При посещении отделения с собой нужно иметь:

заполненную анкету;

марку на сумму 300 Kč за принятие заявки (приобрести можно только в отделениях Чешской почты);

одну фотографию паспортного размера (45 х 35 мм);

загранпаспорт;

документы, подтверждающие наличие препятствия, не позволяющего выехать с территории Чешской Республики. Этот документ может быть заменен заявлением под присягой. То есть в случае, если человека имеет статус беженца, можно написать, что причиной, почему он не может вернуться домой, является российское вторжение в Украину.

Законный срок оформления решения заявления составляет 30 дней. Уведомление о результате решения отправляется по почте. Если не будет выполнено одно из вышеприведенных требований или не уплачен административный сбор, то такой запрос будет считаться непринятым и будет возвращен заявителю.

Обратите внимание! Визы толерантности (стерпения, strpenia) и временной защиты (dočasné ochrany) - это не одинаковые визы.

Виза толерантности действительна только на территории Чехии, поэтому после выезда из страны она автоматически аннулируется.

Владельцы этой визы не являются участниками государственного медицинского страхования, включая несовершеннолетних лиц. Нужно приобрести коммерческое медицинское страхование.

Иностранцы с визой толерантности не имеют права подать заявку на гуманитарную помощь и не получают никакой дополнительной помощи.

Также эта виза не дает права на свободный доступ к рынку труда, поэтому для получения разрешения на трудоустройство необходимо обращаться в одно из отделений Государственной службы занятости.

Возможна ли депортация при отсутствии визы временной защиты?

В настоящее время запущен сайт для продления визы временной защиты, однако люди, которые, например, получили канадскую визу, не имеют права на продление и ожидают подробной информации. Одним из вариантов остаться в Чехии есть получение визы толерантности. Теоретически, на людей с канадской визой могут открыть производство на депортацию. Но депортировать не могут из-за российского вторжения в Украину, поэтому выдадут визу толерантности. Беженцы будут находиться в статусе на депортацию, но могут оставаться в Чехии.