Что делать, если нет автомобильных шин нужного размера: варианты замены

При всем разнообразии типоразмеров шин попадаются модели авто с редкими для нашей страны размерностями. Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают о возможных вариантах решения этого вопроса.

О том, как обойти проблему с отсутствием в продаже шин паспортного размера, читайте в материале РБК-Украина .

Напомним, что автомобильная шина имеет не один важный размер (диаметр в месте посадки на диск), как это часто считается, а три - еще также ширину и высоту профиля (это "толщина" шины, расстояние между диском и протектором в ее боковой проекции).

Что не так с размерами

Не всегда понятно, почему автопроизводитель предписывает использовать на определенной своей модели шины малораспространенного размера, но такое случается не только на супермощных спорткарах или брутальных внедорожниках.

Например, это могут быть такие варианты, как 165/80 R14 на ранних версиях Renault Logan или типичные для компактных японских авто колеса 155/80 R14. И некоторые такие типоразмеры могут быть проблемными для приобретения - либо из-за высокой цены, либо из-за того, что они не представлены в линейке популярных шинных брендов. Каким образом можно найти адекватную альтернативу?

Как подобрать шины "неродного" размера

Прежде всего напомним, что отступать от паспортного размера шин можно лишь в пределах того же посадочного диаметра (последняя цифра индекса размерности). Ведь нельзя установить на диск покрышку другого размера, чем сам диск. Однако, допустимые варианты изменений касаются ширины и высоты профиля.

Ширина шины. Это первая цифра в индексе размерности в миллиметрах - например, 165 мм у упомянутой выше логановской шины 165/80 R14. Выбор ширины зависит от параметров диска, а также пространства в колесной арке авто. Если шина будет слишком широкой, она деформируется после монтажа на диск, а также может задевать элементы кузова или подвески, что повлечет проблемы в управлении, а впоследствии и разрушение колеса.

В экспертных кругах принято считать допустимым отклонение ширины шины на 10 мм в любую сторону. Например, если стандартный размер составляет 195 мм, можно рассмотреть варианты 185 мм или 205 мм. Однако увеличение или уменьшение сверх этих 10 мм создает опасность, поскольку неправильное расположение бортов шины на диске влияет на контактное пятно протектора - что может привести к потере управляемости при энергичных маневрах.

Важно отметить, что некоторые автомобили могут иметь ограничения даже на изменение ширины в пределах тех 10 мм. Поэтому перед выбором стоит найти отзывы владельцев аналогичной модели, которые уже тестировали такие решения на практике.

Высота профиля. Второй параметр в обозначении размера шины указывает на высоту её профиля. Он выражается в процентах от ширины протектора. Например, у шины 205/65 R15 высота профиля составляет 65% от ее ширины в 205 мм. Поэтому при изменении ширины возможно подобрать альтернативный вариант, который сохранит общий (внешний) диаметр колеса - например, 225/60 R15. Удобнее всего сделать такой расчет с помощью специальных таблиц или шинных калькуляторов, доступных на сайтах интернет-магазинов.

Осторожно с ценой!

Иногда шина редкого типоразмера может стоить гораздо дороже более распространенных шин такого же посадочного "дюйма". Поэтому перед тем, как искать желаемую модель резины в менее распространенной размерности, стоит выяснить, насколько она доступна на рынке. Следует сравнить ее цену с более популярными вариантами аналогичных параметров, которые могли бы вам подойти и возможно, выбрать приемлемый аналог с другим профилем или шириной.

Что говорит Закон

Согласно Правилам дорожного движения Украины (п. 31.4.5 в), использование шин, которые не соответствуют техническим характеристикам автомобиля или его допустимой нагрузке, является запрещенным. Однако стоит учитывать, что производитель нередко предлагает несколько вариантов размеров колес для одной модели авто. Это значит, что можно поискать все рекомендации автопроизводителя относительно шин вашей модели. Возможно, в мануале будут указаны также и другие размерности, и любая из них будет законной для использования на всех автомобилях этой модели.

Обратите внимание, что в заводских мануалах для рынков разных стран могут указываться разные перечни типоразмеров. Еще один важный момент: список рекомендованных шин может меняться в течение периода производства автомобиля. Поэтому стоит проверить техническую документацию или каталоги, которые охватывают весь цикл выпуска вашей модели авто.

Физически невозможно

Важно помнить, что техническая возможность установки тех или иных размерностей шин также зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Например, колесный тормозной механизм в дорогих комплектациях может быть больше, чем на базовых версиях. Или же "спортивные" версии модели могут иметь другую геометрию подвески, что повлияет на возможность установки определенных шин. Поэтому если ваша модель имеет широкую гамму модификаций, перед покупкой шин новой для вас размерности убедитесь, что разные версии авто не имеют существенных отличий в ходовой части.

Коротко

Каким бы большим ни был соблазн приобрести какие-то шины далекого от нужного типоразмера, воздержитесь от такого варианта. Неважные на первый взгляд различия - в первую очередь это касается ширины - могут привести к потере управляемости. Которая в случае аварии потом не будет даже обнаружена и причиной запишут стандартную фразу "водитель не справился с управлением". Что собственно, будет недалеким от истины - с тем отличием, что причиной этого "не справился" будут шины, а не тот, кто был за рулем.

При подготовке статьи были использованы материалы Rosava и "Шина Плюс".