Що робити, якщо колісні диски авто втратили вигляд: кілька порад

Один з вагомих мінусів сталевих дисків коліс у порівнянні з легкосплавними – їхнє вразливе покриття. На багатьох моделях за кілька років або сезонів експлуатації фарба зношується і через неї починає проступати іржа. Перш за все це псує вигляд коліс, а з часом корозія може підібратись до поверхні "полиць", куди сідає покришка – і тоді забезпечити герметичність шини стає неможливо.

Диски можна віддати на відновлення фахівцям, але за ціною цей варіант буде близький до купівлі нових. Проте для власника, який має час і деякі навички, є ще один спосіб повернути колесам товарний вигляд – пофарбувати їх власними силами.

Як пофарбувати колісні диски

Слід попередити, що процес самостійного фарбування буде не дуже швидким, тож варто спочатку визначитися, наскільки якісний результат хочеться отримати, щоб обрати один з двох варіантів складності.

Спосіб №1. Спрощений. Фасадну частину диска освіжаємо суто з декоративною метою.

Ретельно очищуємо і відмиваємо диск;

Очищуємо лицьову поверхню диска, прибираючи хоча б верхній шар корозії. Знадобиться грубий наждачний папір або металева щітка, а краще і те, і інше. Хорошо допоможе дриль або болгарка зі змінною металевою щіткою. В принципі, цю операцію можна і пропустити, проте без такої підготовки лакофарбове покриття протримається тільки кілька місяців;

Знежирити поверхню – спеціальною малярською серветкою або антисиліконом чи розчинником 647, нанесеним на чисту тканину. Класти фарбу на масну поверхню сенсу немає;

Вкрити підготовлену поверхню грунтовкою. Краще придбати матеріал з антикорозійним ефектом. Дати грунту висохнути. Найзручніший спосіб - аерозольний балончик з грунтом, але це недешево і не завжди надійно з точки зору стійкості покриття. Проте, саме такі матеріали з балончика найшвидше висохнуть. Якщо використовувати не балончик, а просто фарбу з банки, замість пензлика можна взяти поролоновий тампон або кухонну губку – вийде більш рівний шар;

Пофарбувати диски. Аргументи щодо вибору між балончиком, губкою та пензликом ті ж самі. Важливо взяти фарбу, сумісну з грунтом.

Спосіб №1. Надійний. Більш ретельний підхід принципово продовжить термін служби пофарбованого диска.

Диск ретельно очистити та відмити;

Іржу видаляти до блиску металу. Стару фарбу можна залишити там, де вона тримається добре. Дуже гарний ефект дає піскоструменева обробка або щітки, насаджені на дриль. Очищуйте не тільки лицьову поверхню диска, а й місце на ободі, де на нього сідає шина: ці зони не можна залишити поза увагою, бо через два-три роки корозійні раковини стануть такими глибокими, що колесо доведеться комплектувати камерою;

Знежирити місця фарбування спеціальною серветкою, розчинником 647, антисиліконом чи подібними речовинами;

Нанести грунт за однією з згаданих вище технологій. Важливо висушити грунт за інструкцією;

Нанести фарбу в обраний спосіб. Сушити так само за інструкцією.

Скільки фарби потрібно на колісні диски авто

Щодо витрати матеріалів, наші міркування можуть бути тільки приблизними. Зазвичай на лицьову поверхню чотирьох дисків потрібно не менше ніж по два балончики фарби та грунту або по одній 300-грамовій банці кожного матеріалу. Важливо грунтувати та фарбувати згідно алгоритму, вказаному на упаковці. Якщо технологія дозволяє, погрунтовані/пофарбовані диски можна злегка підігріти, для чого підійде побутовий тепловентилятор, спрямований на диск з тильного боку. Це прискорить висихання і зробить покриття міцнішим.

Коротко

Малярні роботи підступні тим, що при виконанні їх недбало і поспіхом вади будуть неодмінно помітні оточуючим. Тому не полінуйтеся демонтувати з дисків шини і не забувайте затуляти скотчем, спеціальною плівкою чи папером все те, що може випадково потрапити у факел розпилювання балончика чи пульверизатора. І пам’ятайте: чим ретельніше буде виконано кожен етап підготовки і фарбування, тим міцнішим вийде ваше покриття.