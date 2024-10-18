Що робити, якщо колісні диски авто втратили вигляд: кілька порад

Напередодні осінньої зміни шин автовласник часто помічає, що диски його коліс стали, м’яко кажучи, непривабливими. Можна придбати нові, а можна заощадити до 90% суми, повернувши колесам глянець власними силами.
Про те, як своїми руками пофарбувати колісні диски, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.
Один з вагомих мінусів сталевих дисків коліс у порівнянні з легкосплавними – їхнє вразливе покриття. На багатьох моделях за кілька років або сезонів експлуатації фарба зношується і через неї починає проступати іржа. Перш за все це псує вигляд коліс, а з часом корозія може підібратись до поверхні "полиць", куди сідає покришка – і тоді забезпечити герметичність шини стає неможливо.
Диски можна віддати на відновлення фахівцям, але за ціною цей варіант буде близький до купівлі нових. Проте для власника, який має час і деякі навички, є ще один спосіб повернути колесам товарний вигляд – пофарбувати їх власними силами.
Слід попередити, що процес самостійного фарбування буде не дуже швидким, тож варто спочатку визначитися, наскільки якісний результат хочеться отримати, щоб обрати один з двох варіантів складності.
Спосіб №1. Спрощений. Фасадну частину диска освіжаємо суто з декоративною метою.
Спосіб №1. Надійний. Більш ретельний підхід принципово продовжить термін служби пофарбованого диска.
Щодо витрати матеріалів, наші міркування можуть бути тільки приблизними. Зазвичай на лицьову поверхню чотирьох дисків потрібно не менше ніж по два балончики фарби та грунту або по одній 300-грамовій банці кожного матеріалу. Важливо грунтувати та фарбувати згідно алгоритму, вказаному на упаковці. Якщо технологія дозволяє, погрунтовані/пофарбовані диски можна злегка підігріти, для чого підійде побутовий тепловентилятор, спрямований на диск з тильного боку. Це прискорить висихання і зробить покриття міцнішим.
Малярні роботи підступні тим, що при виконанні їх недбало і поспіхом вади будуть неодмінно помітні оточуючим. Тому не полінуйтеся демонтувати з дисків шини і не забувайте затуляти скотчем, спеціальною плівкою чи папером все те, що може випадково потрапити у факел розпилювання балончика чи пульверизатора. І пам’ятайте: чим ретельніше буде виконано кожен етап підготовки і фарбування, тим міцнішим вийде ваше покриття.
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